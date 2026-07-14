Neuerscheinung: „Kälteträgersysteme“

Indirekte Kühlung sicher planen und verstehen

14.07.2026

Indirekte Kühlsysteme gewinnen angesichts steigender Anforderungen an Energieeffizienz, Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Kältemitteln zunehmend an Bedeutung. Die Neuerscheinung „Kälteträgersysteme“ vermittelt die technischen und thermodynamischen Grundlagen indirekter Kühlung und unterstützt dabei, Zusammenhänge in Kühl- und Wärmepumpensystemen zu verstehen sowie Planungs- und Auslegungsfehler zu vermeiden.

„Kälteträgersysteme“, 1. Auflage.
Bild: VDE Verlag

„Kälteträgersysteme“, 1. Auflage.
Bild: VDE Verlag
Das Werk erläutert die Entwicklung der Kaltwasser- und Soletechnik, beschreibt unterschiedliche Verfahren der Kälteerzeugung und vergleicht deren energetische Eigenschaften als Entscheidungshilfe für die Projektplanung. Darauf aufbauend werden die Hauptbauteile indirekter Kühlsysteme sowie deren Anwendungen u. a. in der Produktkühlung, in industriellen Kühlprozessen und bei der Behandlung feuchter Luft behandelt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Auslegung hydraulischer Systeme. Erläutert werden u. a. Auswahlkriterien für hydraulische Schaltungen, Regelventile und weitere Kreislaufkomponenten. Ergänzend unterstützen praxisorientierte ‚Werkzeugkästen‘ dabei, typische Projektsituationen systematisch zu bearbeiten und fundierte Entscheidungen bei Planung und Umsetzung zu treffen. Das bietet die Neuerscheinung:

  • Thermodynamische und strömungstechnische Grundlagen indirekter Kühlsysteme
  • Energetische Vergleiche verschiedener Kälteerzeugungsverfahren
  • Planungshilfen für hydraulische Schaltungen und Kreislaufkomponenten
  • Praxisorientierte ‚Werkzeugkästen‘ für typische Projektsituationen

Ziel des Werkes ist es, die technischen Zusammenhänge indirekter Kühlung verständlich darzustellen und damit eine fundierte Grundlage für Planung, Auslegung und Anwendung von Kälteträgersystemen zu schaffen.

Bibliographische Angaben

Kälteträgersysteme – Grundlagen, Anwendungen und Gestaltung der indirekten Kühlung
Autor: Volkart Otto
Herausgeber: VDE Verlag
1. Auflage 2026, Hardcover, 580 Seiten
Buch: 72,00 €
E-Book: 72,00 €
Beides (Buch & E-Book): 100,80 €
ISBN: 978-3-8007-4446-6

Hier geht es zur Buchvorstellung auf der Webseite des VDE Verlags.

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