Indirekte Kühlung sicher planen und verstehen

Indirekte Kühlsysteme gewinnen angesichts steigender Anforderungen an Energieeffizienz, Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Kältemitteln zunehmend an Bedeutung. Die Neuerscheinung „Kälteträgersysteme“ vermittelt die technischen und thermodynamischen Grundlagen indirekter Kühlung und unterstützt dabei, Zusammenhänge in Kühl- und Wärmepumpensystemen zu verstehen sowie Planungs- und Auslegungsfehler zu vermeiden.

„Kälteträgersysteme“, 1. Auflage.

Bild: VDE Verlag „Kälteträgersysteme“, 1. Auflage. Bild: VDE Verlag

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Auslegung hydraulischer Systeme. Erläutert werden u. a. Auswahlkriterien für hydraulische Schaltungen, Regelventile und weitere Kreislaufkomponenten. Ergänzend unterstützen praxisorientierte ‚Werkzeugkästen‘ dabei, typische Projektsituationen systematisch zu bearbeiten und fundierte Entscheidungen bei Planung und Umsetzung zu treffen. Das bietet die Neuerscheinung:

Thermodynamische und strömungstechnische Grundlagen indirekter Kühlsysteme

Energetische Vergleiche verschiedener Kälteerzeugungsverfahren

Planungshilfen für hydraulische Schaltungen und Kreislaufkomponenten

Praxisorientierte ‚Werkzeugkästen‘ für typische Projektsituationen

Ziel des Werkes ist es, die technischen Zusammenhänge indirekter Kühlung verständlich darzustellen und damit eine fundierte Grundlage für Planung, Auslegung und Anwendung von Kälteträgersystemen zu schaffen.