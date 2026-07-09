Dossier „Energieträger im Wohngebäude“

Daten für 11.000 Gemeinden: Hälfte aller Wohnungen weiterhin mit Gas beheizt

09.07.2026

Verteilung der überwiegenden Energieträger in Wohneinheiten von Mehrfamilienhäusern1 nach Gemeinde.
Bild: Gebäudeforum klimaneutral

Verteilung der überwiegenden Energieträger in Wohneinheiten von Mehrfamilienhäusern1 nach Gemeinde.
Bild: Gebäudeforum klimaneutral
Das Dossier „Energieträger im Wohngebäude“ des Gebäudeforum klimaneutral zeigt mittels einer Zensus-Datenanalyse, welche der vier Energieträger Gas, Heizöl, Fernwärme oder Erneuerbare und Strom in den knapp 11.000 Gemeinden in Deutschland vorherrschen. Fossile Energieträger haben in 92 % der Gemeinden noch den höchsten Anteil an der Versorgung von Mehrfamilienhäusern. In weiten Gebieten des Landes überwiegen Gasheizungen, in ländlichen Gebieten ohne leitungsgebundene Versorgung vor allem in Süddeutschland wird überwiegend Heizöl genutzt. Doch gerade im Süden gibt es auch einige wenige Gemeinden, in denen Strom und Erneuerbare überwiegen. In Mehrfamilienhäusern und im Osten gibt es eine größere Verbreitung von Fernwärme. Das Dossier ist der erste Teil der Reihe Regionalisierung, die Unterschiede bis auf Gemeindeebene herunter sichtbar macht.

Die Daten zeigen auch, dass es 718 Gemeinden gibt, in denen in Ein- und Zweifamilienhäusern „Erneuerbare und Strom“ inklusive Sonstige bereits den vorherrschenden Energieträger stellen – vor allem im Süden und in ländlichen Gebieten. Zudem gibt es 527 Gemeinden wo bei der Beheizung von Mehrfamilienhäusern Energieträger wie Holz, Biomasse, Wärmepumpen oder Stromdirektheizungen eine größere Rolle spielen. 1,6 Mio. Wohneinheiten werden mit erneuerbaren Energieträgern und Strom beheizt. Diese Gemeinden sind bei der Abkehr von fossilen Energieträgern bereits weiter fortgeschritten.

Die interaktive Kartenansicht sowie das Dossier sind auf der Webseite des Gebäudeforum klimaneutral zu finden.

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