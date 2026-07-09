Verteilung der überwiegenden Energieträger in Wohneinheiten von Mehrfamilienhäusern1 nach Gemeinde.

Bild: Gebäudeforum klimaneutral Verteilung der überwiegenden Energieträger in Wohneinheiten von Mehrfamilienhäusern1 nach Gemeinde. Bild: Gebäudeforum klimaneutral

Die Daten zeigen auch, dass es 718 Gemeinden gibt, in denen in Ein- und Zweifamilienhäusern „Erneuerbare und Strom“ inklusive Sonstige bereits den vorherrschenden Energieträger stellen – vor allem im Süden und in ländlichen Gebieten. Zudem gibt es 527 Gemeinden wo bei der Beheizung von Mehrfamilienhäusern Energieträger wie Holz, Biomasse, Wärmepumpen oder Stromdirektheizungen eine größere Rolle spielen. 1,6 Mio. Wohneinheiten werden mit erneuerbaren Energieträgern und Strom beheizt. Diese Gemeinden sind bei der Abkehr von fossilen Energieträgern bereits weiter fortgeschritten.

Die interaktive Kartenansicht sowie das Dossier sind auf der Webseite des Gebäudeforum klimaneutral zu finden.