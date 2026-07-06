50 Jahre Jubiläum für Simon Protec

50 Jahre „Begeisterung für Technik“ – unter diesem Motto feierte Simon Protec sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Im Jahr 1976 gründeten die beiden Passauer Peter Simon und Heinz Stöhr in Pullach bei München das Unternehmen Fermo GmbH, welches heute unter dem Namen Simon Protec bekannt ist. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, fanden sich zahlreiche Ehrengäste, Partner, Kunden, Lieferanten, Freunde und Wegbegleiter des Traditionsunternehmens nach Passau ein, um ihre Glückwünsche zu überreichen.

Das Jubiläum begann mit einem Tag-der-Offenen Tür am Firmenhauptsitz in Passau. Über 60 Interessierte fanden den Weg in die tiefverschneite Medienstraße und erhielten einen Einblick in die tagtägliche Geschäftstätigkeit. Unter den Besuchern befand sich auch Landrat Raimund Kneidinger, der seitens des Landkreises Passau seine Danksagung zum Ausdruck brachte. In seiner Ansprache betonte er die Wichtigkeit des vorbeugenden Brandschutzes und stellte dem die oftmals ‚stiefmütterliche‘ Behandlung dieses Themas bei Behörden und Errichter gegenüber.

Ehrenurkunde der IHK

Feierlich ging es abends weiter. 50 Jahre Firmengeschichte haben sowohl zahlreiche Bekanntschaften und Freundschaften entstehen lassen als auch unzählige Geschichten und Anekdoten geschaffen, die es beim Galaabend in der Passauer Redoute in festlichem Rahmen gemeinsam zu feiern und auszutauschen galt. Über 110 Gäste aus sieben verschiedenen Ländern wurden dazu in den Festsaal geladen. „Ohne ein Team von Menschen, die wie ich an unseren Erfolg glauben und sich mit ihrer ganzen Kraft dafür einsetzen, wären wir nicht da, wo wir heute sind“, sagte Martin Weber, Geschäftsführer von Simon Protec.

IHK-Präsident Thomas Leebmann (links) überreicht die Ehrenurkunde an Simon Protec.

Bild: Simon Protec IHK-Präsident Thomas Leebmann (links) überreicht die Ehrenurkunde an Simon Protec. Bild: Simon Protec

Simon Protec steht seit nunmehr 50 Jahren für innovative Technologien im vorbeugenden Brandschutz. Das Unternehmen ist in den fünf Jahrzehnten seines Bestehens zu einem international erfolgreichen Player geworden und vertreibt seine Produkte mittlerweile in über 70 Ländern. Zum Produktsortiment gehören neben elektromotorisch betriebenen Antriebssystemen und Steuerungs- sowie Auslösetechnologie auch Rauch- und Feuerschutzvorhänge.