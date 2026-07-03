VDI 4646: Großwärmepumpen in Gewerbe, Industrie und Quartier planen

Der Einsatz von Großwärmepumpen gewinnt für den Klimaschutz auch in Gewerbe und Industrie zunehmend an Bedeutung. Die Richtlinie VDI 4646 „Anwendung von Großwärmepumpen“ bietet praxisorientierte Unterstützung für Wärmepumpen jenseits der Standardanwendung.

Die Richtlinie VDI 4646 ist im Mai 2026 erschienen.

Bild: VDI Die Richtlinie VDI 4646 ist im Mai 2026 erschienen. Bild: VDI

Strukturierte Planungs- und Bewertungsgrundlage für komplexe Anlagen

Die Richtlinie unterstützt bei der Planung und Bewertung von Wärmepumpenanlagen für gewerbliche und industrielle Anwendungen sowie für die leitungsgebundene Wärmeversorgung von Quartieren. Sie bietet eine strukturierte Grundlage, um Projekte von der Konzeption über die Auslegung bis hin zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit und der ökologischen Wirkung systematisch zu bearbeiten.

Orientierung für Fachleute aus Planung, Industrie und Forschung

Die Zielgruppe der Richtlinie umfasst Planende, Energieversorgungsunternehmen, Wärme- und Kälteanlagenbauer sowie Akteure aus Wissenschaft und Forschung. Die Richtlinie ergänzt die VDI 4645, die Wärmepumpenanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern behandelt, um den Bereich der leistungsstarken Anwendungen.

Die Richtlinie VDI 4646:2026-05 „Anwendung von Großwärmepumpen“ ist im Mai 2026 erschienen und kann über DIN Media bezogen werden.