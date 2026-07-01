Mit rund 130 Mitarbeitenden zählt Quadrion zu den größeren TGA-Planungsorganisationen in Deutschland.

Bild: Salvia Gebäudetechnik Mit rund 130 Mitarbeitenden zählt Quadrion zu den größeren TGA-Planungsorganisationen in Deutschland. Bild: Salvia Gebäudetechnik

Das neue Unternehmen vereint die langjährige Erfahrung und das Know-how der bisherigen Planungsbüros TEPMA Engineering GmbH, Janowski Ingenieure GmbH und SE-Engineering GmbH unter einer gemeinsamen Marke. Die Standorte in Borken, Frankfurt am Main, Vilshofen, Chemnitz, Berlin, München und Stuttgart bleiben erhalten. Für Kunden bleiben Ansprechpartner, laufende Projekte und bewährte Abläufe unverändert bestehen.

Eine Marke mit technischer Identität

Der Name Quadrion steht für integrierte Gebäudetechnikplanung mit Systemverständnis. Die „Vier“ leitet sich bewusst aus der Kostengruppe 400 der DIN 276 ab – dem Kernbereich der Technischen Gebäudeausrüstung. Gleichzeitig steht sie sinnbildlich für die wesentlichen Disziplinen moderner Gebäudetechnik: Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektro- und MSR-Technik. Die Engineering GmbH verbindet damit fachliche Tiefe, interdisziplinäre Zusammenarbeit und den Anspruch, Gebäudetechnik ganzheitlich zu planen.

Größe mit regionaler Nähe

Mit rund 130 Mitarbeitenden ist das Unternehmen eine bedeutende TGA Planungsorganisation in Deutschland. Die neue Struktur verbindet die Vorteile einer leistungsfähigen, überregionalen Organisation mit der Nähe und Flexibilität regionaler Standorte. Durch die Bündelung von Kompetenzen können Projekte standortübergreifend bearbeitet, Spezialwissen gezielt eingesetzt und Ressourcen effizient genutzt werden. Gleichzeitig bleiben die gewachsenen Kundenbeziehungen, die regionalen Teams und die unternehmerische Kultur der bisherigen Unternehmen erhalten. Die operative Verantwortung übernehmen weiterhin die bisherigen Geschäftsführer Detlef Cordes, Sebastian Schulz und Frank Schulze. Sämtliche Mitarbeitenden werden übernommen, alle Standorte bleiben bestehen.

Teil einer starken Planungsplattform

Die neue Unit ist Teil der Business Unit Planung der Salvia Gebäudetechnik. Innerhalb dieser Einheit arbeitet das Unternehmen eng mit HTW Ingenieure zusammen. Beide Unternehmen entwickeln ihre Zusammenarbeit schrittweise weiter und nutzen gemeinsame Kompetenzen, bleiben dabei jedoch eigenständige Marken mit eigener Identität. Die neue Organisation fördert eine stärkere fachliche Vernetzung und die kontinuierliche Weiterentwicklung digitaler Planungsmethoden und Prozesse.

„Mit Quadrion schaffen wir eine starke und eigenständige Marke für integrierte Gebäudetechnikplanung. Die Verbindung der Erfahrungen und Kompetenzen von TEPMA, Janowski und SE Engineering ermöglicht es uns, unsere Kunden noch umfassender zu begleiten und gleichzeitig die Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen. Dabei bleiben die Menschen, die Standorte und die unternehmerische Kultur erhalten, die die drei Unternehmen über viele Jahre erfolgreich gemacht haben“, sagt Dirk Jannausch, Geschäftsführer der Salvia Gebäudetechnik.

Mehr Informationen: www.quadrion-engineering.com