Solarstromproduktion europaweit auf dem Vormarsch

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der öffentlichen Nettostromerzeugung in Deutschland – dem Strommix, der tatsächlich aus der Steckdose kommt – lag im 1. Halbjahr 2026 bei 61,8 %. Die Windkraft konnte ihre Erzeugung gegenüber dem Vorjahr um 12,2 % steigern, die Netzeinspeisung aus Photovoltaik (PV) erreichte mit 43,2 TWh einen neuen Rekord. Die starke Erzeugung aus erneuerbaren Quellen sorgte dafür, dass sich der Strompreis im Frühjahr vom durch den Irankrieg gestiegenen Gaspreis weitgehend entkoppeln konnte. Das geht aus einer Auswertung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE auf Basis der Datenplattform energy-charts.info hervor.

Öffentliche Nettostromerzeugung im ersten Halbjahr 2026. Die Grafik zeigt die Stromerzeugung aus Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung. Das ist der Strommix, der tatsächlich aus der Steckdose kommt.

Bild: Fraunhofer ISE/energy-charts.info Öffentliche Nettostromerzeugung im ersten Halbjahr 2026. Die Grafik zeigt die Stromerzeugung aus Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung. Das ist der Strommix, der tatsächlich aus der Steckdose kommt. Bild: Fraunhofer ISE/energy-charts.info

Auch die Netzeinspeisung aus Biomasse ging leicht zurück (17,9 TWh nach 18,3 in 2025). Die Einspeisung aus den fossilen Energieträgern Erdgas, Braun- und Steinkohle stieg gegenüber dem Vorjahr um 6% auf 78,6 TWh. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der öffentlichen Nettostromerzeugung lag mit 61,8 % auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Halbjahr 2025 (61,3 %). Der Anteil erneuerbarer Energien an der Last (diese umfasst den Stromverbrauch und die Verluste bei der Stromübertragung) stieg von 55,0 auf 58,5 % und erreichte damit einen neuen Rekord.

Die öffentliche Nettostromerzeugung aus Photovoltaik war in Deutschland und in der EU im 1. Halbjahr 2026 auf Rekordniveau.

Bild: Fraunhofer ISE/energy-charts.info Die öffentliche Nettostromerzeugung aus Photovoltaik war in Deutschland und in der EU im 1. Halbjahr 2026 auf Rekordniveau. Bild: Fraunhofer ISE/energy-charts.info Bild: Fraunhofer ISE/energy-charts.info Bild: Fraunhofer ISE/energy-charts.info

Dank der starken Erzeugung aus erneuerbaren Quellen wurden im 1. Halbjahr im Saldo nur 1,3 TWh Strom importiert (1. HJ 2025: 9,6 TWh). Die Importe kamen aus Frankreich (3,9 TWh), Dänemark (2,5 TWh), Norwegen (1,1 TWh), Belgien (1,1 TWh), den Niederlanden (0,5 TWh) und Schweden (0,2 TWh). Exportiert wurde nach Österreich (4,6 TWh), Luxemburg (1,8 TWh), Tschechien (1,0 TWh), Polen (0,6 TWh) und in die Schweiz (0,2 TWh).

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Die Überschuss-Stromspitzen tagsüber werden derzeit durch Pumpspeicher teilweise in Zeiten schwacher Erzeugung verschoben.

Bild: Fraunhofer ISE/energy-charts.info Die Überschuss-Stromspitzen tagsüber werden derzeit durch Pumpspeicher teilweise in Zeiten schwacher Erzeugung verschoben. Bild: Fraunhofer ISE/energy-charts.info

Strompreise entkoppeln sich weitgehend von Gaspreisen

Beim Vergleich der Strom- und Gaspreise zeigen sich die Auswirkungen des Iran-Kriegs, der am 28. Februar begann: Der Erdgaspreis stieg von Februar auf März um 48 % (von 35,61 Euro/MWh auf 52,71 Euro/MWh). Nach Kriegsbeginn stiegen damit die Grenzkosten der Stromerzeugung aus Erdgas, die sich aus den Kosten für Gas und für die CO2-Emissionszertifikate zusammensetzen, um 39 % auf 132,87 Euro pro MWh. Hätten die Gaskraftwerke nach dem Merit-Order-Prinzip den Strompreis bestimmt, wären die Stromkosten entsprechend deutlich gestiegen. Der Börsenstrompreis sank dagegen nach Kriegsbeginn auf 95,58 Euro/MWh, da die erneuerbaren Energien ab März mit ihren günstigen Gestehungskosten die Preise drückten. Im April sank er nochmals deutlich um 27,7 %, während der Erdgaspreis nur um 12,6 % nachgab.

Die gesamte Studie steht hier zum Download als PDF-Datei zur Verfügung.