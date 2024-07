Rekorderzeugung von Grünstrom, fossile Energien weiter rückläufig

Im ersten Halbjahr 2024 wurde in Deutschland mit 140 TWh so viel erneuerbarer Strom erzeugt wie noch nie zuvor. Sein Anteil an der öffentlichen Nettostromerzeugung lag bei 65 %. Die Erzeugung aus fossilen Energieträgern ist weiterhin rückläufig. Auch die Börsenstrompreise setzen ihren Abwärtstrend fort. Das geht aus den Halbjahresdaten zur öffentlichen Nettostromerzeugung hervor, die das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) vorgestellt hat.

Bild: Fraunhofer ISE / Energy-Charts Zu sehen ist die Nettostromerzeugung aus Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung im ersten Halbjahr 2024. Bild: Fraunhofer ISE / Energy-Charts

PV-Zubau stabil, Windkraft noch nicht am Ziel

Nach einem Rekord-Zubau von 15,3 GW Solarleistung 2023 sind die PV-Erweiterungen auch 2024 weiterhin positiv. Bis Ende Mai wurden 6,2 GW installiert. Der geplante gesamte Ausbau für 2024 beträgt 12,5 GW. Die gesamte installierte PV-Leistung liegt damit bei 88,9 GW. Im Verhältnis ist der Zubau an Windkrafttechnik laut Fraunhofer ISE als ungenügend einzustufen, da dieser weit hinter den Ausbauzielen für 2024 zurückliegt. An Land kam 0,8 GW neue Leistung hinzu, auf dem Meer 0,2 GW. Die Gesamt-Ausbauziele für 2024 liegen bei 7 GW auf dem Land und 1 GW auf dem Meer.

Der Ausbau elektrischer Energiespeicher schreitet voran: 2024 gingen bisher Speicher mit einer Leistung von 1,8 GW und einer Kapazität von 2,5 GWh neu ans Netz. Die installierte Leistung der Batteriespeicher ist mit 9,9 GW nun gleich groß wie die installierte Leistung der Pumpspeicher. Bei der Speicherkapazität liegen die Batteriespeicher bei 14,4 GWh und die Pumpspeicher bei 40 GWh.

Fossile Stromerzeugung verhältnismäßig gering

Bild: Fraunhofer ISE / Energy-Charts Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern legte im ersten Halbjahr 2024 weiter zu, die Erzeugung aus Braunkohle und Steinkohle ging weiter zurück. Bild: Fraunhofer ISE / Energy-Charts

Sinkenden Preise