Viega eröffnet neuen Produktionsstandort in Kirkel

Die Viega Group hat heute offiziell ihren neuen Produktionsstandort in Kirkel (Saarland) eröffnet. Im Beisein der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Vertretern aus Politik und Wirtschaft sowie zahlreichen Mitarbeitenden wurde der Standort feierlich eingeweiht. Mit einer Investition von rund 150 Mio. € in der ersten Ausbaustufe und der Schaffung von 150 neuen Arbeitsplätzen setzt Viega ein klares Zeichen für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Region.

Offizielle Eröffnung der neuen Viega Produktionsstätte in Kirkel, Saarland (v.l.): Karsten Müller (CEO Viega Europe), Anna Viegener (Co-Vorsitzende des Viega Gesellschafterausschusses), Anke Rehlinger (Ministerpräsidentin des Saarlandes), Franz Viegener (Co-Vorsitzender des Viega Gesellschafterausschusses) und Benjamin Schneider (Werkleiter Viega Kirkel).

Bild: Viega Offizielle Eröffnung der neuen Viega Produktionsstätte in Kirkel, Saarland (v.l.): Karsten Müller (CEO Viega Europe), Anna Viegener (Co-Vorsitzende des Viega Gesellschafterausschusses), Anke Rehlinger (Ministerpräsidentin des Saarlandes), Franz Viegener (Co-Vorsitzender des Viega Gesellschafterausschusses) und Benjamin Schneider (Werkleiter Viega Kirkel). Bild: Viega

Vorhandene Industriefläche statt Neubau: Die ehemaligen Logistikhallen der Michelin Reifenwerke sind heute der sechste Viega Produktionsstandort in Deutschland.

Bild: Viega Vorhandene Industriefläche statt Neubau: Die ehemaligen Logistikhallen der Michelin Reifenwerke sind heute der sechste Viega Produktionsstandort in Deutschland. Bild: Viega