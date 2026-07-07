Regenwasser im Wandel – Impulse für die Praxis

Die aktualisierte 11. Auflage des Ratgebers Regenwasser präsentiert wieder zwölf aktuelle Themen und weiterführende Informationen zu den Regeln der Technik, empfehlenswerten Verfahren und Prüfmethoden.

Bild: Mall GmbH Die aktualisierte 11. Auflage des Ratgebers Regenwasser präsentiert wieder zwölf aktuelle Themen und weiterführende Informationen zu den Regeln der Technik, empfehlenswerten Verfahren und Prüfmethoden. Bild: Mall GmbH

Seit 2005 erscheint der Ratgeber in einem Turnus von jeweils 2-3 Jahren mit neuen und aktualisierten Beiträgen. In dieser Zeit hat sich Regenwasser zu einem bedeutenden Element der Stadthydrologie entwickelt, die zunehmend den natürlichen Wasserkreislauf, die lokale Wasserbilanz und das Stadtklima verändert. Mittlerweile geht es nicht mehr nur um das Nutzen und Versickern von Regenwasser, sondern auch um das Rückhalten, Verdunsten und Behandeln.

Alle diese Aspekte sind in der öffentlichen Diskussion angekommen und bestimmen deshalb auch die Themen dieses Ratgebers. Vier der zwölf Gastautorinnen und -autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind neu dabei, die anderen acht Expertinnen und Experten haben ihre Beiträge aktualisiert. Die in der Fachbuchreihe „Ökologie aktuell“ erscheinende Broschüre im A4-Format kann kostenpflichtig unter diesem Link bestellt werden.