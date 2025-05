Viega übernimmt ehemaligen Michelin Standort

Die Viega Group investiert rund 150 Mio. € in den Aufbau eines neuen Produktionsstandorts in der saarländischen Gemeinde Kirkel bei Homburg. Das international tätige Familienunternehmen mit Hauptsitz in Attendorn, Nordrhein-Westfalen, hat dazu die ehemaligen Logistikhallen der Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA inklusive Grundstück übernommen. Der Kaufvertrag wurde am 10. Mai 2025 unterzeichnet. In der ersten Ausbaustufe sollen am neuen Standort rund 150 neue Arbeitsplätze entstehen. Bereits Ende 2025 ist die Inbetriebnahme der Fertigung von Rohrverbindern für den internationalen Markt geplant.

Bild: Marco Kalwa und Christian Schmid / Michelin Freuen sich über die Vertragsunterzeichnung (v.l.): Ludger Mester (Manager Properties, Viega), Eva-Maria Kowollik (Syndikusrechtsanwältin Michelin Europa Nord), Andreas Brockow (Chief Manufacturing Officer, Viega), Markus Winnes (Direktor Michelin Werk Homburg), Kay Günther-Schmidt (Leiter Einkauf Michelin Europa Nord). Bild: Marco Kalwa und Christian Schmid / Michelin

Know-how und Infrastruktur

Statt auf einen Neubau auf der grünen Wiese zu setzen, suchte Viega gezielt nach bereits bestehenden Industrieflächen, die kurzfristig nutzbar sind. „An unseren Viega Standorten in Südwestfalen und Thüringen stoßen wir trotz laufender Erweiterungsmaßnahmen nicht nur an unsere Kapazitätsgrenzen, sondern sehen uns auch mit einem zunehmenden Fachkräftemangel konfrontiert“, sagt Andreas Brockow, Chief Manufacturing Officer der Viega Group. Deshalb habe man eine Region mit einem großen Potenzial an qualifizierten Arbeitskräften gesucht.

Bild: Marco Kalwa und Christian Schmid / Michelin Rund 150 Arbeitsplätze will Viega am ehemaligen Michelin Standort in Kirkel bei Homburg in der ersten Ausbaustufe schaffen. Bild: Marco Kalwa und Christian Schmid / Michelin

Vor dem Verkauf an Viega wurde das Michelin Lager in Kirkel für den Logistikbedarf der Neureifenfertigung genutzt. Am Standort Homburg wird sich Michelin weiterhin auf die Runderneuerung von Lkw-Reifen und die Verarbeitung von RFID-Chips fokussieren.