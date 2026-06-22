Benedikt Weyerer für Weiterentwicklung der Messe verantwortlich

Chillventa 2026 auf Wachstumskurs

22.06.2026

Die Chillventa verzeichnet Monate vor Messebeginn eine positive Dynamik: Die Ausstellungsfläche übertrifft bereits jetzt das Niveau der Veranstaltung 2024, heißt es von den Veranstaltern. Die Messe unterstreiche damit erneut ihre Rolle als internationale Plattform für fachlichen Austausch, technische Entwicklungen und die enge Vernetzung der Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Community.

Im Mittelpunkt der Chillventa stehen fachlicher Austausch, praxisnahe Impulse und Vernetzung auf Augenhöhe – ergänzt durch ein ganzjähriges digitales Angebot für die Community.
Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl

Im Mittelpunkt der Chillventa stehen fachlicher Austausch, praxisnahe Impulse und Vernetzung auf Augenhöhe – ergänzt durch ein ganzjähriges digitales Angebot für die Community.
Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl
Mit der Ergänzung durch Halle 1 wird die Ausstellungsfläche ab 2026 erweitert. Der Fokus auf die Themenbereiche bleibt bestehen, gleichzeitig bietet die neue Halle mehr Raum für Wachstum in allen Segmenten – wie Kältetechnik, Klimatechnik, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik oder MSR-Technik. Daniela Heinkel, Leitung Chillventa, betont: „Die Resonanz der Aussteller ist ausgezeichnet, das zeigt sich in dem starken Anmeldestand und ist ein klares Commitment der Branche. Die Chillventa steht für Wissen aus erster Hand, Austausch auf Augenhöhe und internationale Vernetzung – Chillventa Connecting Experts – wir freuen uns schon jetzt darauf all das im Oktober wieder vor Ort mit unseren Kunden zu erleben.“

Fachforen und Kongress

Fachwissen auf den Punkt – von und für die internationale Community – bieten Chillventa Congress und die Fachforen für Kältetechnik, Klima, Lüftung und Wärmepumpen sowie Anwendung, Ausbildung und Regelwerke. Hier steht Wissensvermittlung und fachlicher Dialog im Fokus. Die inhaltliche Planung läuft bereits auf Hochtouren. Mit dem Call for Presentations erhalten Fachspezialistinnen und -spezialisten erneut die Möglichkeit, Beiträge zu aktuellen Entwicklungen, Best Practices und technologischen Trends einzureichen und sich und ihre Projekte der Chillventa-Community zu präsentieren. Der inhaltliche Bogen reicht traditionell von Kältetechnik und Effizienzlösungen über regulatorische Fragestellungen bis hin zu Digitalisierung, Nachhaltigkeit und neuen Geschäftsmodellen.

Neue Impulse für Transformation und Praxis

Als neues Element erweitert der Zukunftsraum ab 2026 das Angebot der Chillventa um eine Plattform, die Transformationsthemen sichtbar macht und praxisnahe Einblicke in Digitalisierungsprozesse bietet. Vor Ort erwartet die Besucher ein inspirierendes Forum mit Fachvorträgen, Produktpräsentationen und konkreten Lösungsansätzen für die Herausforderungen von morgen. Ergänzend dazu fanden bereits drei digitale Workshops statt, die Unternehmen unabhängig vom Standort Zugang zu Expertenwissen ermöglichten. Weitere Termine sind in Planung. Damit wird der Austausch kontinuierlich und ganzjährig unterstützt – ein Mehrwert, der laut Messeangaben bereits auf großes Interesse stößt.

Neue Verantwortlichkeit mit Benedikt Weyerer

Benedikt Weyerer, verantwortlich für die strategische Ausrichtung sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Chillventa.
Bild: NürnbergMesse / Benedikt Weyerer

Benedikt Weyerer, verantwortlich für die strategische Ausrichtung sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Chillventa.
Bild: NürnbergMesse / Benedikt Weyerer
Zum 31. März 2026 verließ Elke Harreiß, langjährige Executive Director der Fensterbau Frontale und der Chillventa, die NürnbergMesse. Mit großem Engagement prägte sie über zwei Jahrzehnte die inhaltliche Weiterentwicklung beider Veranstaltungen und stärkte ihre Bedeutung als internationale Branchentreffpunkte. Sie widmet sich künftig neuen beruflichen Aufgaben außerhalb der NürnbergMesse. Die NürnbergMesse dankt ihr ausdrücklich für ihren Einsatz.

Künftig verantwortlich für die strategische Ausrichtung sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Chillventa ist jetzt Benedikt Weyerer. Er bringt umfassende, langjährige Messeerfahrung mit. Als Executive Director ist er tief im internationalen Technologie- und IT‑Sicherheitssektor verankert. Weyerer zeichnet sich durch eine umfassende Expertise in der strategischen Positionierung international ausgerichteter und innovationsstarker Leitmessen aus. Darüber hinaus verfügt er über große Erfahrung im Aufbau relevanter Netzwerke und professioneller Eventformate im In‑ und Ausland.

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