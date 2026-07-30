Steigende Energie- und Rohstoffpreise belasten die Haus- und Gebäudetechnik

Branchendaten 2026: Nominales Umsatzwachstum erwartet – reale Entwicklung stagniert

Die Haus- und Gebäudetechnik zählt zu den zentralen Wirtschaftsbereichen der deutschen Bauwirtschaft, steht jedoch weiterhin unter erheblichem Marktdruck. Nach rückläufigen Umsätzen in den Jahren 2024 und 2025 prognostizieren die neuen Branchendaten für das Jahr 2026 ein nominales Umsatzwachstum. Aufgrund steigender Material-, Rohstoff- und Energiepreise dürfte die reale Entwicklung jedoch stagnieren.