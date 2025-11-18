Anlässlich der VdZ-Mitgliederversammlung 2025 legen die Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie (VdZ) und die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) den aktuellen Branchenbericht 2025 zur Haus- und Gebäudetechnik vor. Er liefert eine umfassende Darstellung der wirtschaftlichen Lage von Industrie, Großhandel und Handwerk in den Bereichen Heizung, Sanitär sowie Klima/Lüftung.



Branchendaten



Diese und weitere Grafiken finden Sie unter www.vdzev.de/branche/branchendaten.