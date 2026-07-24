7. BAFA Energietag 2026: Energiepolitische Neuerungen im Fokus

7. BAFA Energietag 2026: Energiepolitische Neuerungen im Fokus24.07.2026
Bild: BAFA
Der BAFA-Energietag 2026 greift diese Entwicklungen in mehr als 20 Vorträgen und Workshops auf. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen wie: Welche Auswirkungen haben die neuen Gesetze auf die tägliche Arbeit? Wie verändern sich Förderprogramme? Und welche erfolgreichen Praxisbeispiele und Lösungsansätze gibt es bereits?
- Eröffnungsforum: Eröffnung: Dr. Mandy Pastohr, Präsidentin des BAFAs
Energiepolitisches Statement: Stephanie von Ahlefeldt, Abteilungsleiterin BMWE Key Note: Prof. Dr. Karen Pittel: ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen
- Forum A: Prozesswärme, BMWE Vortrag und Praxisbeispiele der EEW-Förderung
- Forum B: Gebäudemodernisierungsgesetz Vorträge von BMWE und angewandte Forschung
- Forum C: BMWE und BAFA präsentieren den beihilferechtlichen Hintergrund und die Rahmenbedingungen des neuen Industriestrompreises
- Forum D: Dekarbonisierung der Fernwärme, kommunale Wärmeversorgung und die BEW-Förderung.
Für den direkten Austausch sind parallel in kompakten Workshops Expertinnen und Experten des BAFA ansprechbar. In diesen bieten wir Ihnen aktuelle Einblicke zu Energieaudits, Energie- und Umweltmanagementsystemen nach EDL-G und EnEfG, Besonderer Ausgleichsregelung, Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und Energieberatung für Nichtwohngebäude (EBN).
Das detaillierte Veranstaltungsprogramm ist auf der Webseite des Veranstalters zu finden. Eine Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch online möglich.