7. BAFA Energietag 2026: Energiepolitische Neuerungen im Fokus

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Der BAFA-Energietag 2026 greift diese Entwicklungen in mehr als 20 Vorträgen und Workshops auf. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen wie: Welche Auswirkungen haben die neuen Gesetze auf die tägliche Arbeit? Wie verändern sich Förderprogramme? Und welche erfolgreichen Praxisbeispiele und Lösungsansätze gibt es bereits?

Eröffnungsforum : Eröffnung: Dr. Mandy Pastohr, Präsidentin des BAFAs

Energiepolitisches Statement: Stephanie von Ahlefeldt, Abteilungsleiterin BMWE Key Note: Prof. Dr. Karen Pittel: ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen

: Eröffnung: Dr. Mandy Pastohr, Präsidentin des BAFAs Energiepolitisches Statement: Stephanie von Ahlefeldt, Abteilungsleiterin BMWE Key Note: Prof. Dr. Karen Pittel: ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen Forum A : Prozesswärme, BMWE Vortrag und Praxisbeispiele der EEW-Förderung

: Prozesswärme, BMWE Vortrag und Praxisbeispiele der EEW-Förderung Forum B : Gebäudemodernisierungsgesetz Vorträge von BMWE und angewandte Forschung

: Gebäudemodernisierungsgesetz Vorträge von BMWE und angewandte Forschung Forum C : BMWE und BAFA präsentieren den beihilferechtlichen Hintergrund und die Rahmenbedingungen des neuen Industriestrompreises

: BMWE und BAFA präsentieren den beihilferechtlichen Hintergrund und die Rahmenbedingungen des neuen Industriestrompreises Forum D: Dekarbonisierung der Fernwärme, kommunale Wärmeversorgung und die BEW-Förderung.

Für den direkten Austausch sind parallel in kompakten Workshops Expertinnen und Experten des BAFA ansprechbar. In diesen bieten wir Ihnen aktuelle Einblicke zu Energieaudits, Energie- und Umweltmanagementsystemen nach EDL-G und EnEfG, Besonderer Ausgleichsregelung, Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und Energieberatung für Nichtwohngebäude (EBN).

Das detaillierte Veranstaltungsprogramm ist auf der Webseite des Veranstalters zu finden. Eine Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch online möglich.