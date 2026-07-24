Mehr als 20 Vorträgen und Workshops

7. BAFA Energietag 2026: Energiepolitische Neuerungen im Fokus

24.07.2026

Bild: BAFA

Bild: BAFA
Der diesjährige BAFA Energietag findet am 15. September 2026 in Frankfurt (Main) statt. Dabei stehen zahlreiche nationale energiepolitische Neuerungen im Fokus. Vom Energieeffizienzgesetz über das Gebäudemodernisierungsgesetz bis hin zum Industriestrompreis bringen die geplanten Änderungen weitreichende Folgen für Unternehmen, Kommunen und Energieberatende mit sich.

Der BAFA-Energietag 2026 greift diese Entwicklungen in mehr als 20 Vorträgen und Workshops auf. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen wie: Welche Auswirkungen haben die neuen Gesetze auf die tägliche Arbeit? Wie verändern sich Förderprogramme? Und welche erfolgreichen Praxisbeispiele und Lösungsansätze gibt es bereits?

  • Eröffnungsforum: Eröffnung: Dr. Mandy Pastohr, Präsidentin des BAFAs
    Energiepolitisches Statement: Stephanie von Ahlefeldt, Abteilungsleiterin BMWE Key Note: Prof. Dr. Karen Pittel: ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen
  • Forum A: Prozesswärme, BMWE Vortrag und Praxisbeispiele der EEW-Förderung
  • Forum B: Gebäudemodernisierungsgesetz Vorträge von BMWE und angewandte Forschung
  • Forum C: BMWE und BAFA präsentieren den beihilferechtlichen Hintergrund und die Rahmenbedingungen des neuen Industriestrompreises
  • Forum D: Dekarbonisierung der Fernwärme, kommunale Wärmeversorgung und die BEW-Förderung.

Für den direkten Austausch sind parallel in kompakten Workshops Expertinnen und Experten des BAFA ansprechbar. In diesen bieten wir Ihnen aktuelle Einblicke zu Energieaudits, Energie- und Umweltmanagementsystemen nach EDL-G und EnEfG, Besonderer Ausgleichsregelung, Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und Energieberatung für Nichtwohngebäude (EBN).

Das detaillierte Veranstaltungsprogramm ist auf der Webseite des Veranstalters zu finden. Eine Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch online möglich.

Thematisch passende Artikel:

6. BAFA Energietag 2025: Zukunftsfähige Wirtschaft und Gesellschaft

Am 2. Oktober 2025 stellen zahlreiche Expertinnen und Experten beim BAFA Energietag die aktuellen Neuigkeiten rund um die Themen Gebäude, Wärme, Industrie und passende Förderprogramme des...

mehr
Ausgabe 02/2012

effizienz.forum 2012 – Gebäude-Energieberater-Forum

2. März 2012 / Freiburg Spannende Themen und viel Gesprächsstoff bietet die eintägige Veranstaltung in Freiburg. Speziell für praktizierende Energieberater werden Themen zur aktuellen Situation...

mehr
Ausgabe 10/2015

Verpflichtende Durchführung von Energieaudits bis zum 5. Dezember 2015

Bekanntlich haben sich Deutschland und die Europäische Union ehrgeizige Ziele zur Steigerung der Energieeffizienz gesetzt. Weniger bekannt scheint je­doch bislang zu sein, dass in Deutschland zur...

mehr

Energiewende am Scheideweg: Monitoringbericht des BMWE zeigt Handlungsbedarf auf

Am 15. September hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) den im Koalitionsvertrag vereinbarten Monitoringbericht zur Energiewende Energiewende. Effizient. Machen.,...

mehr

FeuerTrutz 2026: Fachmesse und Brandschutzkongress in Nürnberg

Die FeuerTrutz 2026 bringt am 24. und 25. Juni Fachplaner, Sachverständige, Hersteller und Behörden in Nürnberg zusammen. Fachmesse und Brandschutzkongress widmen sich aktuellen Entwicklungen im...

mehr