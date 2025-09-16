Energiewende am Scheideweg: Monitoringbericht des BMWE zeigt Handlungsbedarf auf

Am 15. September hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat den im Koalitionsvertrag vereinbarten Monitoringbericht zur Energiewende „Energiewende. Effizient. Machen.“, durchgeführt vom Energiewirtschaftlichen Institut (EWI) an der Universität Köln und der Beratung für die Transformation der Energiewirtschaft (BET), veröffentlicht. Der Bericht zur Energiewende weist laut BMWE auf eklatante Leerstellen in den vorhandenen Zukunftsszenarien für die Energiewende hin. Das Bundeswirtschaftsministerium hat deswegen zehn Schlüsselmaßnahmen für sichere, saubere und bezahlbare Energie entwickelt:

Ehrliche Bedarfsermittlung und Planungsrealismus Erneuerbare Energien markt- und systemdienlich fördern Netze, Erneuerbare Energien und dezentrale Flexibilität synchron ausbauen Technologieoffenen Kapazitätsmarkt schnell implementieren Flexibilität und Digitalisierung des Stromsystems voranbringen Einheitliche und liquide Energiemärkte erhalten und ausbauen Förderregime überprüfen, Subventionen systematisch senken Forschung zukunftsgerichtet vorantreiben, Innovationen fördern Wasserstoff-Hochlauf pragmatisch fördern, überkomplexe Vorgaben abbauen CCS/CCU als Klimaschutztechnologie etablieren

Bild: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, legte am 15. September den Monitoringbericht „Energiewende. Effizient. Machen.“ vor und nannte zehn Schlüsselmaßnahmen für sichere, saubere und bezahlbare Energie. Bild: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

VDI sieht Pragmatismus als richtigen Weg

Adrian Willig, Direktor der VDI, zu dem von Bundeswirtschaftsministerin Reiche vorgestellten Monitoring Bericht des EWI: „Die Bundesregierung hat die richtigen Schlüsse gezogen: Die Energiewende benötigt ein Update. Mehr Pragmatismus und Realismus sind der richtige Weg. Die kommenden Monate und Jahre entscheiden, ob Deutschland den Wandel bezahlbar, praktikabel und mit breiter Akzeptanz schafft. Dabei entscheiden insbesondere die Stromkosten, denn sie sind die Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands: Neben dem Ausbau der Erneuerbaren Energien muss die Bezahlbarkeit im Zentrum stehen, wenn Deutschland als Industriestandort bestehen will.

Bild: VDI Dipl.-Ing. Adrian Willig, Direktor des VDI. Bild: VDI

Der größte Bremsklotz ist der stockende Netzausbau. Hier brauchen wir mehr Tempo und moderne Strukturen: digitale Netze, intelligente Messsysteme und grid-forming-fähige Einspeiser für die Systemstabilität. Mehr einheitliche Standards bei den Netzanschlüssen würden den Ausbau zusätzlich beschleunigen. Intelligente Messsysteme und Batteriespeicher sind keine Zukunftsmusik, sondern überfällige Basis-Infrastruktur. Speicher sind bei der künftigen Energiepolitik ein Gamechanger. Sie müssen nicht nur ausgebaut, sondern differenziert eingesetzt werden – für Sekunden, Stunden und Wochen. Dafür bedarf es sowohl großer Wasserstoffspeicher z. B. in Salz-Kavernen als auch für die Solarspitzen sinnvoll abfangen.

Für den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft sind pragmatische Rahmenbedingungen notwendig. Daher ist der Vorschlag zur Reduktion regulatorischer Vorgaben für grünen Wasserstoff zu begrüßen. Auch hier sollte das systemische Zusammenspiel zwischen Elektrolyseuren, EE-Erzeugung und Netzauslastung berücksichtigt werden. Der VDI hat hierzu bereits im Frühling Vorschläge zum Wasserstoffhochlauf erarbeitet und vorgestellt. Auch die Versorgungssicherheit muss neu gedacht werden: Reservekapazitäten sind unverzichtbar. Neue Kraftwerke sollten möglichst wasserstofffähig sein, aber: ‚H₂-ready‘ darf kein bloßes Etikett bleiben. Ohne klare technische Standards und praktikable Umrüstpfade bleibt dieser Anspruch wirkungslos. Entscheidend ist die Systemfunktion: flexible Kraftwerke, Speicher und Nachfrageflexibilität müssen zusammenspielen, damit das Gesamtsystem stabil bleibt.

Fakt ist: Ohne Tempo, Mut und ingenieurtechnische Verlässlichkeit wird die Energiewende zwar gelingen – aber langsamer, teurer und mit höheren Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit.“

VIK fordert effizientere Energiewende

Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) begrüßt die Veröffentlichung des Monitoringberichts des BMWE „Energiewende. Effizient. Machen.“ sowie das begleitende Positionspapier „Klimaneutral werden – wettbewerbsfähig bleiben“. Beide zeigen: Die Energiewende steht an einem Scheideweg. Jetzt müssen Versorgungssicherheit, Systemkosten und internationale Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum der Energiepolitik rücken. Nur so kann der Industriestandort langfristig erhalten werden.

Christian Seyfert, Hauptgeschäftsführer des VIK.

Bild: VIK Christian Seyfert, Hauptgeschäftsführer des VIK. Bild: VIK

„Die Zukunft der Energiewende entscheidet sich an der Frage, ob wir Wohlstand, Jobs und Klimaziele gleichermaßen sichern. Dafür braucht es Pragmatismus, marktwirtschaftliche Rationalität und eine enge europäische Zusammenarbeit. Die Industrie steht bereit, ihren Beitrag zu leisten – aber sie braucht verlässliche und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen“, sagt Seyfert abschließend. Aus Sicht des VIK stellen der Bericht und das Begleitpapier sowie dessen Forderungen vorrangig eine dringend notwendige Bestandsaufnahme dar. Nun bedarf es aber der zügigen Vorlage der angekündigten kalkulatorischen Grundlagen, damit eine volkswirtschaftliche Gesamtkostenanalyse als Grundlage für politische Entscheidungen möglich ist. Damit kann die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen alsbald auf den Weg gebracht werden. Der VIK wird diesen Prozess konstruktiv begleiten.