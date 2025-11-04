Neuer Außendienstmitarbeiter in Norddeutschland

Die Wildeboer Bauteile GmbH stärkt ihre Präsenz in Norddeutschland: Seit kurzem verantwortet Michael Durmaz das Außendienstgebiet Bielefeld, Hannover, Paderborn, Braunschweig und Göttingen. Damit steht den Kunden in der Region ein erfahrener Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Produkte und Lösungen von Wildeboer zur Verfügung.

Michael Durmaz ist neuer Außendienstmitarbeiter bei Wildeboer.

Bild: Wildeboer Michael Durmaz ist neuer Außendienstmitarbeiter bei Wildeboer. Bild: Wildeboer

Der studierte Wirtschaftsingenieur und Master of Science im Produkt- und Anlagenmanagement verbindet technisches Verständnis mit ausgeprägter Kundenorientierung. „Für mich bedeutet Vertrieb, technische Anforderungen zu verstehen, Herausforderungen gemeinsam zu lösen und unseren Kunden Produkte anzubieten, die nachhaltig überzeugen“, beschreibt Michael Durmaz. seine Motivation.

In seiner neuen Rolle wird er insbesondere die technische Beratung und persönliche Kundenbetreuung sämtlicher Projektbeteiligten – von Fachplanern über Architekten bis hin zu Ausführungsbetrieben in der Region weiterentwickeln und den engen Austausch zwischen Wildeboer und seinen Marktpartnern weiter stärken.