Die Heatexpo findet vom 25. bis 27. November 2025 in der Messe Dortmund statt. Sie präsentiert rund 200 Aussteller, steigende Internationalität und ein erweitertes Vortrags- und Networking-Programm an drei Messetagen in Dortmund. Als europäische Fachmesse für die Wärmeversorgung der Zukunft macht die Messe Technologien erlebbar und bringt Business, Networking und Wissenstransfer gezielt zusammen. In ihrer dritten Ausgabe verknüpft sie ein vergrößertes Ausstellerportfolio mit einem erweiterten und international ausgerichteten Programm.

Programm setzt internationale Akzente

Das Programm beleuchtet die Vielfalt der internationalen Perspektiven. Bereits am ersten Messetag bietet das Heatexpo Forum englischsprachige Highlights: Zwischen 14:30 und 15:25 Uhr geht es um Changing the heat production in Aarhus – Implementing geothermal wells and an array of seawater heat pumps. Daran schließt von 15:50 bis 16:20 Uhr French and German strategies for decarbonising heat consumption an. Den Abschluss bildet von 16:20 bis 16:50 Uhr Sweden’s heat sector: near net zero and towards negative emissions – What can be learned?



Start-up-Area als Innovationshub

Erstmals präsentiert die Heatexpo eine eigene Start-up-Area. Die Fläche ist auf Sichtbarkeit und Begegnung ausgelegt: Hier zeigen junge Unternehmen ihre Lösungen rund um die Wärmeversorgung der Zukunft und kommen u. a. mit Fachbesuchenden, Stadtwerken, Industrie, potenziellen Investoren und weiteren Stakeholdern ins Gespräch. Durch die Lage im Herzen des Messegeschehens, zwischen Heatexpo Forum und Kommunalem Campus, entsteht ein natürlicher Besucherfluss und kurze Wege für Gespräche. Zu den aktuell angemeldeten Start-ups zählen beispielsweise ExerGo SA, Wärmewerk GmbH, Bendforce GmbH und Youn Control AG.

Termin & Tickets:

Das Tagesticket kostet für Fachbesuchende 52 Euro.

Das Dauerticket kostet für insgesamt drei Messetage 94 Euro.