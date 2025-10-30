Jumo präsentiert H2 ready-Messtechnik

Temperatur- und Drucksensoren / Komponenten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

30.10.2025

Vom 21. bis 23. Oktober 2025 traf sich die internationale Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche auf der Hydrogen Technology World Expo in der Hamburg Messe, um innovative Technologien für eine kohlenstoffarme Zukunft zu präsentieren. Als führender Anbieter von industrieller Sensor- und Automatisierungstechnik war Jumo mit einem starken Portfolio an H2 ready-Produkten vertreten und unterstrich damit seine Rolle als verlässlicher Partner in der Wasserstoffwirtschaft.

Als führender Anbieter von industrieller Sensor- und Automatisierungstechnik ist Jumo mit einem starken Portfolio an H2 ready-Produkten vertreten.
Bild: Jumo

Die Messe gilt als zentrale Plattform für die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette – von der Produktion über die Speicherung und Verteilung bis hin zu stationären und mobilen Anwendungen. Jumo bringt in dieses Segment seine langjährige Erfahrung und zertifizierten Lösungen ein, die speziell für die hohen Anforderungen der Wasserstofftechnologie entwickelt wurden.

Zuverlässige Messtechnik für anspruchsvolle Wasserstoffanwendungen

Der Hersteller bietet eine Vielzahl von Produkten, die bereits erfolgreich in Wasserstoffprojekten eingesetzt werden:

Temperatursensoren: Präzise und robuste Sensorik für die Überwachung thermischer Prozesse in H₂-Systemen

Drucksensoren: H₂-geprüfte Druckmessgeräte für sichere und genaue Drucküberwachung auch in Hochdruckanwen dungen

Automatisierungslösungen: Intelligente Steuerungssysteme zur Prozessoptimierung und Datenerfassung

Sicherheitstechnologie: Komponenten mit hoher Medienbeständigkeit und zertifizierter Sicherheit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Partner für die Wasserstoffzukunft

Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation unterstützt Jumo Unternehmen dabei, ihre Prozesse sicher, effizient und zukunftsfähig zu gestalten. Die H2 ready-Produkte sind nicht nur technologisch ausgereift, sondern auch praxisbewährt – ein entscheidender Vorteil für alle Anwender, die heute schon an morgen denken.

JUMO GmbH & Co. KG 36039 Fulda

