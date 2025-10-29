Neuer Leitfaden

Möglichkeiten von Abluftwärmepumpen

29.10.2025

Wie funktioniert eine Abluftwärmepumpe eigentlich genau? Wo liegen ihre Grenzen – und warum ist sie für viele Neubauten und Sanierungen eine echte Alternative zu klassischen Luft/Wasser-Systemen? Antworten auf diese Fragen gibt der neue „Leitfaden Abluftwärmepumpe“ von Qvantum. Der praxisnahe Ratgeber richtet sich an Heizungsinstallateure, TGA-Fachplaner und Architekten und kann ab sofort kostenlos heruntergeladen werden.

Bild: Quantum

Bild: Quantum
Der Leitfaden räumt mit typischen Mythen über die Technologie auf – etwa, dass Abluftwärmepumpen ineffizient arbeiten oder nur für Neubauten geeignet seien. Tatsächlich zeigt sich, dass moderne Systeme wie die „QE-Serie“ von Quantum durch intelligente Software, kompakte Bauweise und hohe Effizienz eine Alternative für Wohngebäude darstellen. „Was in Schweden längst Standard ist, wird nun auch in Deutschland relevant“, erklärt Dieter Degner, Produktmanager bei Qvantum. „Die Abluftwärmepumpe vereint Heizen, Warmwasser und kontrollierte Wohnungslüftung in einem Gerät – platzsparend, leise und förderfähig.“

Praxisnaher Leitfaden für Profis

Auf rund 30 Seiten vermittelt der Leitfaden praxisorientiertes Fachwissen über die Planung, Auslegung und Anwendung moderner Abluftwärmepumpen. Er erklärt die Technologie und zeigt, wie sie sowohl im Neubau als auch in der energetischen Sanierung wirtschaftlich eingesetzt werden kann. Darüber hinaus behandelt das Dokument Fördermöglichkeiten, die für Bauherren und Planer besonders interessant sind, und gibt konkrete Hinweise zu Planung, Installation und Wartung. Ergänzt wird der Leitfaden durch Anwendungsbeispiele. Ziel des Dokuments ist es, Planern, Fachhandwerkern und Entscheidern eine fundierte Orientierungshilfe zu bieten – mit klaren, verständlichen Informationen. Damit will Qvantum das Potenzial der Abluftwärmepumpe stärker ins Bewusstsein der Branche rücken und zeigen, wie einfach die Technologie zur Wärmewende beitragen kann.

Der „Leitfaden Abluftwärmepumpe“ steht nach Anmeldung kostenfrei unter www.qvantumize.de/qvantum-qe zum Download bereit.

