Abluftwärmepumpen – ein Geschäftsfeld der Zukunft?

Geringerer Installationsaufwand, weniger Platzbedarf und so effizient wie eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit kontrollierter Wohnungslüftung: Mit der neuen „QE“-Abluftwärmepumpe zeigt Qvantum, wie Heizen, Warmwasser und Lüftung in einem einzigen Gerät zusammenkommen. Warum diese Technik in Skandinavien längst Standard ist und nun auch in Deutschland durchstartet, erfahren Installateure im Qvantum-Webinar am 18. September 2025 um 15:30 Uhr. Die Anmeldung ist auf der Webseite des Veranstalters möglich.
Im Qvantum-Seminar wird gezeigt, wie die Abluftwärmepumpe zum Standard im Neubau werden kann – und welche Möglichkeiten sie bei der Modernisierung bietet.
Bild: Qvantum
Wärmepumpen-Spezialist Dieter Degner zeigt in nur 45 Minuten, wie das Potenzial dieses Systems optimal für Neubau und auch in der Sanierung genutzt werden kann. Denn die Abluftwärmepumpe ist laut Unternehmensangaben längst keine Nische mehr, sondern eine echte Alternative zur klassischen Luft/Wasser-Wärmepumpe. Sie ist geeignet für moderne, gut gedämmte Neubauten, arbeitet so leise wie ein Kühlschrank, benötigt kein Außengerät und lasse sich sehr einfach installieren. Für Baubeteiligte bedeutet das weniger Aufwand und Mehrwert für den Kunden, denn Lüftung und Wärmepumpe sind in einem Gerät vereint. Darüber hinaus werden im Webinar Mythen und Missverständnisse rund um die Abluftwärmepumpe aufgeklärt.
Bild: Qvantum