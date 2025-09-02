Abluftwärmepumpen – ein Geschäftsfeld der Zukunft?

Geringerer Installationsaufwand, weniger Platzbedarf und so effizient wie eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit kontrollierter Wohnungslüftung: Mit der neuen „QE“-Abluftwärmepumpe zeigt Qvantum, wie Heizen, Warmwasser und Lüftung in einem einzigen Gerät zusammenkommen. Warum diese Technik in Skandinavien längst Standard ist und nun auch in Deutschland durchstartet, erfahren Installateure im Qvantum-Webinar am 18. September 2025 um 15:30 Uhr. Die Anmeldung ist auf der Webseite des Veranstalters möglich.

Im Qvantum-Seminar wird gezeigt, wie die Abluftwärmepumpe zum Standard im Neubau werden kann – und welche Möglichkeiten sie bei der Modernisierung bietet.

