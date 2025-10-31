Johann Iwich übernimmt Vertriebsleitung Süd bei Airflow

Airflow stärkt seine Vertriebsmannschaft im Süden Deutschlands: Zum 1. Juli 2025 hat Johann Iwich die Position des Regional-Vertriebsleiters Süd für Lüftungsgeräte übernommen. In dieser Funktion verantwortet er künftig die Vertriebsstrategie und -aktivitäten in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg sowie Teilen Thüringens.

Seit 2021 als Außendienstmitarbeiter Lüftung bei Airflow tätig, hat Johann Iwich im Juli 2025 die Funktion als Regional-Vertriebsleiter Süd übernommen.

„Durch meine Tätigkeit im Außendienst habe ich sehr viel direkten Kontakt zu unseren Kunden. Nun freue ich mich darauf, auch die Zusammenarbeit im Team weiter auszubauen und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen neue Projekte zu entwickeln – mit dem Ziel, unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen zu bieten“, so Iwich über seine neue Aufgabe.

Der 41-Jährige lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Süden Deutschlands. In seiner Freizeit ist er gerne mit der Familie unterwegs – oder auf seinem Motorrad.