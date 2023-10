Zwei neue Außendienstmitarbeiter für den Bereich Wohnraumlüftung bei Systemair

Neue Ansprechpartner in Mittel- und Südeeutschland

Systemair verstärkt weiterhin den Vertriebsaußendienst im Bereich Wohnraumlüftung. Ab sofort werden sich zusätzlich die beiden neuen Außendienstmitarbeiter Steve Kutz und Florian Roland Schulz um die Belange der Kunden in diesem Segment kümmern.

Steve Kutz ist geprüfter Wirtschaftsfachwirt und hat langjährige praxisorientierte Erfahrung im Verkauf und in der technischen Fachberatung für Lüftungsanlagen. Kutz ist für die Gebiete Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig. Der gelernte Anlagenmechaniker Florian Roland Schulz bringt neben der vielen Praxiserfahrung reichlich Branchenkenntnisse in seine Tätigkeit beim Unternehmen ein. Schulz kümmert sich um die Wohnraumlüftungskunden in Baden-Württemberg und einem Teil von Unterfranken.