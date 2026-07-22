Systemplattform für effizientere und skalierbare Wärmepumpen

Die Transformation der Heiztechnik erfordert schnell verfügbare, systemisch durchdachte Lösungen für Wärmepumpen. Mit einem neuen Wärmepumpen Demonstrator zeigt ebm-papst am Standort Landshut, wie sich zentrale Komponenten und Technologien zu einem integrierten Gesamtsystem verknüpfen lassen.

Wärmepumpen-Demonstrator von ebm-papst: Der Demonstrator verbindet Ventilator, Verdampfer, ölfreien Kältekreis mit High Speed-Turboverdichter und Elektronik zu einem integrierten Gesamtkonzept.

Bild: ebm-papst Wärmepumpen-Demonstrator von ebm-papst: Der Demonstrator verbindet Ventilator, Verdampfer, ölfreien Kältekreis mit High Speed-Turboverdichter und Elektronik zu einem integrierten Gesamtkonzept. Bild: ebm-papst

Systemintegration im Fokus

Technisch kombiniert das System einen Ventilator mit Microchannel-Verdampfer, bei dem die Luft aktiv durch den Verdampfer geführt wird. Ergänzt wird dieses Konzept durch den kompakten HighSpeed-Turboverdichter „CompaNamic“ und eine Inverterelektronik, die für die sehr hohen Drehzahlen eines Turboverdichters entwickelt wurde. Der Verdichter arbeitet dabei ölfrei, reduziert Vibrationen und verbessert den Gesamtwirkungsgrad im System. Die integrierte Inverterelektronik ermöglicht eine präzise, hochdynamische Ansteuerung bei ebenfalls sehr hohem Wirkungsgrad. Unterstützt wird dies durch eine intelligente Kältekreisregelung, die Aktoren und Sensoren vernetzt und über Modbus kommuniziert. Ausgelegt ist der Demonstrator auf eine Heizleistung von 23 kW bei Warmwassertemperaturen bis 70 °C und einem Einsatzbereich von -10 bis 30 °C. Als Kältemittel kommt Propan (R290) zum Einsatz.

Transformation der Heiztechnik

„Die Wärmewende verändert unseren Markt grundlegend und stellt die Branche vor große Herausforderungen. In Landshut bauen wir deshalb gezielt Kompetenzen für die Heiztechnik der Zukunft aus“, sagt Dr. Klaus Geißdörfer, CEO der ebm-papst Gruppe. „Der Wärmepumpen Demonstrator ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.“ Im Rahmen der Inbetriebnahme des Demonstrators durch den Bayerischen Ministerpräsidenten am 9. Juli 2026 unterstreicht ebm-papst zudem die strategische Bedeutung der Technologie für den Industriestandort. „Hightech und Technologie machen unsere Wirtschaft stark“, sagt Dr. Markus Söder. Mit dem Demonstrator und der Einbindung in das Kälte-Innovationszentrum möchte ebm-papst eine Entwicklungsumgebung schaffen, in der reale Betriebsbedingungen abgebildet werden können. Ziel ist es, Herstellern der Heizungs- und Klimatechnik umfassende Systemkompetenz bereitzustellen und die nächste Generation von Wärmepumpen effizienter, leiser und kompakter zu gestalten.