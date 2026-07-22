Neuer Wärmepumpen-Demonstrator von ebm-papst

Systemplattform für effizientere und skalierbare Wärmepumpen

22.07.2026

Die Transformation der Heiztechnik erfordert schnell verfügbare, systemisch durchdachte Lösungen für Wärmepumpen. Mit einem neuen Wärmepumpen Demonstrator zeigt ebm-papst am Standort Landshut, wie sich zentrale Komponenten und Technologien zu einem integrierten Gesamtsystem verknüpfen lassen.

Wärmepumpen-Demonstrator von ebm-papst: Der Demonstrator verbindet Ventilator, Verdampfer, ölfreien Kältekreis mit High Speed-Turboverdichter und Elektronik zu einem integrierten Gesamtkonzept.
Bild: ebm-papst

Wärmepumpen-Demonstrator von ebm-papst: Der Demonstrator verbindet Ventilator, Verdampfer, ölfreien Kältekreis mit High Speed-Turboverdichter und Elektronik zu einem integrierten Gesamtkonzept.
Bild: ebm-papst
Der Demonstrator bildet eine funktionsfähige Luft/Wasser-Wärmepumpe (Monoblock) als Referenz- und Entwicklungsplattform. Im Fokus steht das Zusammenspiel von Ventilator, Verdampfersystem, Kältekreis und Elektronik. ebm-papst integriert dabei neben lufttechnischen Komponenten auch zentrale Subsysteme wie Inverterelektronik, Kältesteuerungseinheit sowie HighSpeed-Turboverdichter in ein abgestimmtes Gesamtkonzept. „Wer die Wärmepumpe der Zukunft mitgestalten will, muss das Gesamtsystem verstehen“, sagt Geschäftsführer Dr. Hannes Säubert. „Der Wärmepumpen-Demonstrator schafft dafür die Grundlage. Er hilft uns, Systemkompetenz aufzubauen und unsere Kunden künftig noch stärker als Entwicklungspartner auf Augenhöhe zu begleiten.“

Systemintegration im Fokus

Technisch kombiniert das System einen Ventilator mit Microchannel-Verdampfer, bei dem die Luft aktiv durch den Verdampfer geführt wird. Ergänzt wird dieses Konzept durch den kompakten HighSpeed-Turboverdichter „CompaNamic“ und eine Inverterelektronik, die für die sehr hohen Drehzahlen eines Turboverdichters entwickelt wurde. Der Verdichter arbeitet dabei ölfrei, reduziert Vibrationen und verbessert den Gesamtwirkungsgrad im System. Die integrierte Inverterelektronik ermöglicht eine präzise, hochdynamische Ansteuerung bei ebenfalls sehr hohem Wirkungsgrad. Unterstützt wird dies durch eine intelligente Kältekreisregelung, die Aktoren und Sensoren vernetzt und über Modbus kommuniziert. Ausgelegt ist der Demonstrator auf eine Heizleistung von 23 kW bei Warmwassertemperaturen bis 70 °C und einem Einsatzbereich von -10 bis 30 °C. Als Kältemittel kommt Propan (R290) zum Einsatz.

Transformation der Heiztechnik

„Die Wärmewende verändert unseren Markt grundlegend und stellt die Branche vor große Herausforderungen. In Landshut bauen wir deshalb gezielt Kompetenzen für die Heiztechnik der Zukunft aus“, sagt Dr. Klaus Geißdörfer, CEO der ebm-papst Gruppe. „Der Wärmepumpen Demonstrator ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.“ Im Rahmen der Inbetriebnahme des Demonstrators durch den Bayerischen Ministerpräsidenten am 9. Juli 2026 unterstreicht ebm-papst zudem die strategische Bedeutung der Technologie für den Industriestandort. „Hightech und Technologie machen unsere Wirtschaft stark“, sagt Dr. Markus Söder. Mit dem Demonstrator und der Einbindung in das Kälte-Innovationszentrum möchte ebm-papst eine Entwicklungsumgebung schaffen, in der reale Betriebsbedingungen abgebildet werden können. Ziel ist es, Herstellern der Heizungs- und Klimatechnik umfassende Systemkompetenz bereitzustellen und die nächste Generation von Wärmepumpen effizienter, leiser und kompakter zu gestalten.

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