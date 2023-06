ebm-papst investiert weiter in effiziente, digitale Luft- und Heiztechnik

Das Hohenloher Familienunternehmen ebm-papst setzt auf Wachstum mit großen Investitionen in die Zukunft. Dabei liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Innovation und Nachwuchsförderung. Hohe Investitionen in die Produktion und Entwicklung von Wärmepumpen sowie die Entwicklung von hochenergieeffizienten und intelligenten Ventilatoren seien ein zentraler Baustein der Unternehmensstrategie, erläuterte die Geschäftsführung im Rahmen einer Pressekonferenz. In diesem Zusammenhang stehen auch der Neubau des Innovationszentrums für Elektronik in Mulfingen, das kurz vor der Fertigstellung ist, sowie Investitionen in USA, Asien sowie Osteuropa. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf das Kerngeschäft der Luft- und Heiztechnik.

Bild: ebm-papst / Philipp Reinhard

An der Unternehmensspitze gibt es einen personellen Wechsel. Nach knapp vier Jahrzehnten bei ebm-papst legt Thomas Wagner (63) zum 31. August 2023 seine Funktion als stellvertretender CEO und Gruppengeschäftsführer Produktion (COO) nieder und geht in den Ruhestand. Mit Frank Mayer (52) übernimmt zum 01. Juli 2023 ein international erfahrener Manager den Gruppengeschäftsführungsbereich Produktion. Mayer kommt vom Maschinenbau-Konzern und Automobilzulieferer Schaeffler AG, dort war er 32 Jahre lang tätig, davon über 26 Jahre in Führungsverantwortung, zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs Thermomanagement.