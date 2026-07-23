Praxisnahe Orientierung für Planungs-, Architektur- und Ingenieurbüros

2. Baurechtstag Aachen informiert über aktuelle rechtliche Entwicklungen

23.07.2026

ABE veranstaltet den 2. Baurechtstag 2026 aus Anlass des zehnjährigen ABE-Bestehens.
Bild: ABE

ABE veranstaltet den 2. Baurechtstag 2026 aus Anlass des zehnjährigen ABE-Bestehens.
Bild: ABE
Viele aktuelle Entwicklungen verändern das Bau-, Architekten- und Ingenieurrecht: Neue gesetzliche Rahmenbedingungen, aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung sowie die zunehmende Digitalisierung stellen Planungs-, Architektur- und Ingenieurbüros vor wachsende Herausforderungen. Praxisnahe Orientierung und aktuelle Informationen bietet der 2. Baurechtstag am 10. September 2026 in Aachen. Er findet von 9:15 bis 17:30 Uhr im Technologiezentrum am Europaplatz (TZA) in Aachen, statt. Veranstalter sind ABE (Aachen Building Experts e. V.), der Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure (BDB) e. V. sowie KWS – Rechtsanwälte & Steuerberater. Kooperationspartner sind der Aachener Anwaltverein e. V. und der Kölner Anwaltverein e. V.

Moderiert durch Michael Kirsch, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bei KWS, erwartet die Teilnehmenden ein Programm mit renommierten Referentinnen und Referenten aus Justiz, Wissenschaft und Praxis. Nach dem Grußwort von Rechtsanwältin Kristin Draxler, Sprecherin des Ausschusses Bau- und Architektenrecht im Kölner Anwaltverein sowie Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht bei Boisserée Rechtsanwälte, stehen u. a. folgende Themen auf dem Programm:

  • Die Kündigung des Bauvertrages – aktuelle Streitthemen vor Gericht
    Referent: Björn Retzlaff, Vorsitzender Richter am Kammergericht Berlin
  • Aktuelles aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung des VII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zum privaten Baurecht
    Referent: Rüdiger Pamp, Vorsitzender Richter des VII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs
  • Wenn der Bau ins Stocken gerät: Erfassung von bauablaufbedingten Störungen und Einschätzung durch Sachverständige
    Referent: Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch, KKP Beratende Ingenieure sowie Institut für Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik der Hochschule Bochum
  • Digitalisierte Bearbeitung bauvertraglicher Angelegenheiten – Einsatz von KI im Bauprozess
    Referent: Dr. Paul Popescu, Rechtsanwalt bei Leupertz Baukonfliktmanagement
  • Spotlight Architektenrecht – Die neue HOAI
    Referent: Prof. Dr. Uwe Meiendresch, Rechtsanwalt & Hochschulprofessor RWTH Aachen University

Die Veranstaltung wird mit acht Punkten der Architektenkammer NRW und mit sieben Punkten der Ingenieurkammer-Bau NRW bewertet. Für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte werden bis zu 7,5 Ausbildungsstunden nach § 15 FAO vergeben. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

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