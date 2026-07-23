2. Baurechtstag Aachen informiert über aktuelle rechtliche Entwicklungen

ABE veranstaltet den 2. Baurechtstag 2026 aus Anlass des zehnjährigen ABE-Bestehens.

Bild: ABE ABE veranstaltet den 2. Baurechtstag 2026 aus Anlass des zehnjährigen ABE-Bestehens. Bild: ABE

Moderiert durch Michael Kirsch, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bei KWS, erwartet die Teilnehmenden ein Programm mit renommierten Referentinnen und Referenten aus Justiz, Wissenschaft und Praxis. Nach dem Grußwort von Rechtsanwältin Kristin Draxler, Sprecherin des Ausschusses Bau- und Architektenrecht im Kölner Anwaltverein sowie Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht bei Boisserée Rechtsanwälte, stehen u. a. folgende Themen auf dem Programm:

Die Kündigung des Bauvertrages – aktuelle Streitthemen vor Gericht

Referent: Björn Retzlaff, Vorsitzender Richter am Kammergericht Berlin

Referent: Björn Retzlaff, Vorsitzender Richter am Kammergericht Berlin Aktuelles aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung des VII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zum privaten Baurecht

Referent: Rüdiger Pamp, Vorsitzender Richter des VII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs

Referent: Rüdiger Pamp, Vorsitzender Richter des VII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs Wenn der Bau ins Stocken gerät: Erfassung von bauablaufbedingten Störungen und Einschätzung durch Sachverständige

Referent: Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch, KKP Beratende Ingenieure sowie Institut für Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik der Hochschule Bochum

Referent: Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch, KKP Beratende Ingenieure sowie Institut für Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik der Hochschule Bochum Digitalisierte Bearbeitung bauvertraglicher Angelegenheiten – Einsatz von KI im Bauprozess

Referent: Dr. Paul Popescu, Rechtsanwalt bei Leupertz Baukonfliktmanagement

Referent: Dr. Paul Popescu, Rechtsanwalt bei Leupertz Baukonfliktmanagement Spotlight Architektenrecht – Die neue HOAI

Referent: Prof. Dr. Uwe Meiendresch, Rechtsanwalt & Hochschulprofessor RWTH Aachen University

Die Veranstaltung wird mit acht Punkten der Architektenkammer NRW und mit sieben Punkten der Ingenieurkammer-Bau NRW bewertet. Für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte werden bis zu 7,5 Ausbildungsstunden nach § 15 FAO vergeben. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.