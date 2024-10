Innovationen, Austausch und ein Blick in die Zukunft

Nach offiziellen Messezahlen bedeutet insgesamt 32.796 Besucher einen Zuwachs von 7,5 % im Vergleich zu 2022.

„Die Kältetechnik – mit den Bereichen Lüftung, Klima und Wärmepumpe – ist eine Zukunftstechnologie. Einmal mehr unterstrich die Chillventa, dass Sie auch 2024 wieder die Nummer 1 der Kältetechnik-Messen ist, nicht nur, wenn es um die Fachthemen geht, sondern auch mit den 1.010 Ausstellern aus 49 Ländern und den damit ausverkauften Messehallen. Sie hat sich mit den Messekennzahlen nun wieder auf das Vor-Corona-Niveau eingependelt. Aber auch die 32.796 Besucher (2022: +7,5 %) untermauerten eindrücklich, dass die Chillventa für die Community die bedeutendste Messe ist. Die Stimmung in den Hallen war ausgezeichnet und kam einem großen Familientreffen gleich“, sagt Daniela Heinkel, Director Chillventa und European Heat Pump Summit, NürnbergMesse.

Hoher Grad an Internationalität

Rund 57 % der 32.796 Chillventa-Gäste kamen aus dem Ausland. Über 80 % der Besucher waren direkt in die Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen ihrer Betriebe einbezogen. Laut Messegesellschaft waren neun von zehn mit dem Angebot zufrieden und ebenso über 95 % planen an der nächsten Chillventa erneut teilzunehmen. „Die Besucherstruktur der Chillventa war auch 2024 wieder weit gefächert: vom Hersteller über den Anlagenbetreiber, den Händler, den Fachplaner und Architekten bis hin zum Handwerker, waren alle Top-Zielgruppen wieder auf dem Gelände der NürnbergMesse vereint“, sagt Heinkel weiter.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Auch in diesem Jahr wurde das Rahmenprogramm der Messe erweitert und bot den teilnehmenden Fachleuten gezieltes Fachwissen. „Das Rahmenprogramm ist ein wichtiger Bestandteil der Chillventa mit Fachwissen aus erster Hand. 2024 konnten die Experten erstmals über 250 erstklassige Vorträge an vier Tagen beim Chillventa CONGRESS und auf den vier Fachforen erleben. Hier wurden punktgenaue Informationen zu aktuellen Produkten, Trends und Technologien präsentiert. Im Fokus standen unter anderem folgende Themen: Kältemittel, Wärmepumpen für Industrie und Gewerbe, Nachhaltigkeit, die F-Gas, Verordnung, PFAS und die Kreislaufwirtschaft“, sagt Dr.-Ing. Rainer Jakobs, fachlicher Berater und Koordinator des Fachprogramms der Chillventa.

Der Fokus beim Forum „DIGITALISIERUNG PRAKTISCH GESTALTEN“ lag darauf, durch Digitalisierung Effizienz, Produktivität und Umsatz in Handwerksbetrieben zu steigern. Praktiker aus Betrieben gaben dort Einblicke in ihre realen Abläufe. Die Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik führte auf einer Sonderfläche unter dem Motto „Kältemittelverlust und kein Leck gefunden! So klappt es!“ Demonstrationen zum Thema Lecksuche und Dichtheitsprüfung durch. Die zweite Sonderpräsentation, die „AIT Heat Pump Innovation Lounge“, widmete sich dem Thema Wärmepumpe. Hier präsentieren die Experten des Austrian Institute of Technology (AIT) ihre aktuellen Entwicklungen und Forschungsergebnisse, z. B. das Thema Wärmepumpen als Ersatz für Gasthermen in Wohngebäuden. Abgerundet wurde das Rahmenprogramm von mehreren, fachlich gegliederten Guided Tours.

Die kommende Chillventa findet vom 13. bis 15. Oktober 2026 im Messezentrum Nürnberg statt. Am Vortag, dem 12. Oktober 2026, eröffnet der Chillventa CONGRESS die Veranstaltungswoche der internationalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Community.

Deutsche Meisterschaft im Kälteanlagenbauerhandwerk

Die drei Gewinner der Deutschen Meisterschaft im Kälteanlagenbauerhandwerk: André Pauly (Mitte), Julian Rehmann (links) und Tom Melzer (rechts).

Die Aufgabe der Gesellen bestand darin, eine Kälteanlage als Flaschenkühler zu bauen. Als besonderes Merkmal kam das zukunftsorientierte Kältemittel Propan (R290) zum Einsatz. Zusätzlich wurde eine elektronische Expansionsventilregelung verwendet. Unter den Augen der Messebesucher wurden die verlegten Kupferrohre von den Teilnehmern hartgelötet, sowie die beiden Verdampfer je aus einem Stück Rohr hergestellt. Anschließend wurden die Anlagen auf Dichtigkeit geprüft, eine Feinlecksuche durchgeführt, die Anlagen evakuiert und mit Propan befüllt.

So konnten sich viele Zuschauer ein Bild von den Leistungen der Wettbewerber machen, die auf einer anspruchsvollen und qualitativ hochwertigen dreieinhalbjährigen Ausbildung beruht, heißt es vom BIV. Die Prüfer Bodo Ahlers, Robert Heß, Erich Hupfer, David Kretschmer und Torsten March begleiteten die Prüflinge während dieser Zeit. Nach einem E-Check wurden die Anlagen in Betrieb genommen, eingestellt und schlussendlich eingeregelt. Schließlich haben die Prüfer die Prüfungsstücke bewertet und konnten am Ende einen Sieger küren, der in diesem Jahr aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen stammt:

1. Platz: André Pauly, KKL-Klimatechnik Vertriebs GmbH, Nordrhein-Westfalen

2. Platz: Julian Rehmann, Julabo GmbH, Baden-Württemberg

3. Platz: Tom Melzer, Melzer Kälte Klima Lüftung GmbH, Rheinland-Pfalz

„Auch 2024 wurden wieder die besten jungen Kälteanlagenbauer bei der Deutschen Meisterschaft im Kälteanlagenbauerhandwerk prämiert. Wir freuen uns sehr, dass der BIV die Meisterschaft im Rahmen der Chillventa durchführt. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern und dem Deutschen Meister“, sagt Heinkel.