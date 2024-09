Nachwuchskräftegewinnung im Kältehandwerk

In der dreiteiligen Video-Serie mit Kältefachbetrieben stand die Gewinnung neuer Nachwuchskräfte im Vordergrund.

Bild: Bauverlag

Joh. Mattern Kälte-Klima & NKF

In diesem Video besucht der Bauverlag die Joh. Mattern Kälte-Klima GmbH in Northeim und die NKF in Springe. Wir erfahren, vor welchen Herausforderungen die Branche auf dem Azubi-Markt steht, was überbetriebliche Lehrgänge und Fortbildungen leisten und warum Nachwuchskräfte auch nach der Ausbildung im Betrieb bleiben?

L&R Kältetechnik

In diesem Video besucht der Bauverlag die L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG in Sundern. Wir erfahren, womit Kältebetriebe schon in der Schule punkten, welche Kanäle und Multiplikatoren bei der Kontaktaufnahme erfolgversprechend sind und warum die Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik so attraktiv ist.

Mefus & Frisch Kältetechnik

In diesem Video besucht der Bauverlag die Mefus & Frisch Kältetechnik GmbH in Ennigerloh. Wir erfahren, wie Kältebetriebe von der Kampagne „Der coolste Job der Welt“ profitieren, was eine gute Ausbildung ausmacht und warum Kältetechnik Zukunft hat.

Da dieses Projekt in Kooperation mit der NürnbergMesse vor der Chillventa stattfand, werden die Videos über die vielfältigen Social-Media-Kanäle des Bauverlages und der NürnbergMesse ausgestrahlt. Weitere Infos zu Karrieremöglichkeiten sowie Trends und Innovationen gibt es auf der Chillventa 2024, der Weltleitmesse für Kältetechnik vom 8. bis 10. Oktober in Nürnberg.