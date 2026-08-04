Anforderungen von morgen standhalten

Planerforum digital: Wenn Elektroplanung Spielräume schafft

04.08.2026

Das Planerforum digital findet 2026 am 8. Oktober von 16:30 bis 18:30 Uhr statt.
Bild: Hager

Das Planerforum digital findet 2026 am 8. Oktober von 16:30 bis 18:30 Uhr statt.
Bild: Hager
Die Anforderungen an die Elektroplanung verändern sich. Steigende Leistungsanforderungen, neue Verbraucherstrukturen und dynamische Lastprofile sorgen dafür, dass klassische Planungsansätze zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Wo früher stabile Lastannahmen ausreichten, müssen heute Ladeinfrastruktur, Wärmepumpen, Photovoltaik, Speicherlösungen und intelligente Steuerungen in ihrem Zusammenspiel betrachtet werden. Damit wächst die Komplexität und mit ihr die zentrale Frage: Wie lassen sich Gebäude heute so planen, dass sie den Anforderungen von morgen standhalten?

Das diesjährige digitale Planerforum steht am 8. Oktober 2026 deshalb unter dem Motto „Power Play – wenn Elektroplanung Spielräume schafft“. Denn moderne Elektroplanung bedeutet heute mehr denn je, zukünftige Anforderungen frühzeitig zu antizipieren und die richtigen Leistungsreserven für eine zukunftssichere Energieversorgung einzuplanen. Power Play bedeutet: Spielräume erkennen, richtig bewerten und gezielt nutzen. Zwei Stunden voller praxisnaher Einblicke und konkreter Lösungsansätze für die Herausforderungen der Elektroplanung sind mit folgenden Themenschwerpunkten versehen:

  • Neue Leistungsanforderungen in der Gebäudeplanung
    • Auswirkungen von Ladeinfrastruktur, Wärmepumpen, Photovoltaik und Speicher
    • Veränderte Lastprofile und ihre Auswirkungen auf die Planung
  • Netzanschluss zwischen Planung und Praxis
    • Aktuelle Entwicklungen rund um die VDE-AR-N 4100 und ihre praktische Relevanz
    • Auswirkungen auf Dimensionierung, Leistungsreserven und Anschlusskonzepte
  • Bestandsanlagen erweitern – Möglichkeiten und Grenzen
    • Technische Grenzen bestehender Zähleranlagen und Installationen
    • Anforderungen aus §14a EnWG und EEG §9 in der Planungspraxis

Das besondere Highlight in diesem Jahr: Gemeinsam mit Steven Eich, Innovationsmanagement Stadtwerke Saarlouis, wird ein Blick auf die Herausforderungen der Energiewende für die Verteilnetze geworfen. Warum ist eine frühzeitige Dimensionierung von Netzanschlüssen heute wichtiger denn je? Und welche Rolle spielen Elektrofachplaner dabei, Gebäude bereits heute auf die Anforderungen der Energiewende vorzubereiten – von Wallboxen über Wärmepumpen bis hin zu weiteren elektrischen Verbrauchern? Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

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