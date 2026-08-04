Planerforum digital: Wenn Elektroplanung Spielräume schafft

Das Planerforum digital findet 2026 am 8. Oktober von 16:30 bis 18:30 Uhr statt.

Bild: Hager Das Planerforum digital findet 2026 am 8. Oktober von 16:30 bis 18:30 Uhr statt. Bild: Hager

Das diesjährige digitale Planerforum steht am 8. Oktober 2026 deshalb unter dem Motto „Power Play – wenn Elektroplanung Spielräume schafft“. Denn moderne Elektroplanung bedeutet heute mehr denn je, zukünftige Anforderungen frühzeitig zu antizipieren und die richtigen Leistungsreserven für eine zukunftssichere Energieversorgung einzuplanen. Power Play bedeutet: Spielräume erkennen, richtig bewerten und gezielt nutzen. Zwei Stunden voller praxisnaher Einblicke und konkreter Lösungsansätze für die Herausforderungen der Elektroplanung sind mit folgenden Themenschwerpunkten versehen:

Neue Leistungsanforderungen in der Gebäudeplanung

Auswirkungen von Ladeinfrastruktur, Wärmepumpen, Photovoltaik und Speicher



Veränderte Lastprofile und ihre Auswirkungen auf die Planung

Netzanschluss zwischen Planung und Praxis

Aktuelle Entwicklungen rund um die VDE-AR-N 4100 und ihre praktische Relevanz



Auswirkungen auf Dimensionierung, Leistungsreserven und Anschlusskonzepte

Bestandsanlagen erweitern – Möglichkeiten und Grenzen

Technische Grenzen bestehender Zähleranlagen und Installationen



Anforderungen aus §14a EnWG und EEG §9 in der Planungspraxis

Das besondere Highlight in diesem Jahr: Gemeinsam mit Steven Eich, Innovationsmanagement Stadtwerke Saarlouis, wird ein Blick auf die Herausforderungen der Energiewende für die Verteilnetze geworfen. Warum ist eine frühzeitige Dimensionierung von Netzanschlüssen heute wichtiger denn je? Und welche Rolle spielen Elektrofachplaner dabei, Gebäude bereits heute auf die Anforderungen der Energiewende vorzubereiten – von Wallboxen über Wärmepumpen bis hin zu weiteren elektrischen Verbrauchern? Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.