„Grauwasseraufbereitung gehört in den Werkzeugkasten moderner Klima- und Ressourcenschutzpolitik“

Wasserknappheit ist kein fernes Szenario, sondern längst Teil unseres Alltags: Wir erleben längere Trockenperioden und sinkende Grundwasserspiegel. In manchen Regionen herrschen zeitweise Bewässerungsverbote. Vor diesem Hintergrund wirkt es paradox, dass für Toilettenspülungen, Waschmaschinen und Bewässerung wertvolles Trinkwasser zum Einsatz kommt. Grauwasseraufbereitung ist in diesem Kontext eine immer noch deutlich zu selten genutzte Möglichkeit, Wasser zu sparen und wertvolle Ressourcen zu schonen.

Andreas Bichler, CEO der Dehoust GmbH, betont in seinem Kommentar die Dringlichkeit der Grauwasseraufbereitung.

Bild: Dehoust Andreas Bichler, CEO der Dehoust GmbH, betont in seinem Kommentar die Dringlichkeit der Grauwasseraufbereitung. Bild: Dehoust

Förderprogramme gefordert

Was fehlt, sind klare politische Leitplanken. In US Metropolen wie San Francisco ist es bei Neubauten ab einer bestimmten Größe verpflichtend, Systeme zur Wasserwiederverwendung – etwa für Grauwasser und Regenwasser – vorzusehen. Spanien, das seit Jahren mit Wasserknappheit kämpft, hat die Wiederverwendung von Wasser – einschließlich Grauwasser – klar im Gesetz verankert und nutzt sie aktiv in der Stadtplanung. In Metropolen wie Barcelona gehören Zweitwassernetze für Toiletten und Bewässerung bei vielen Neubauten inzwischen zum Standard. Seit Juli 2026 erhalten bspw. Bauprojekte mit einem Wasserverbrauch von mindesten 595 m³ im Jahr oder neue Wohngebäude mit mehr als 16 Parteien ohne Grauwasserrecycling keine Lizenz.

Deutschland diskutiert noch, andere Länder machen schon. Grauwasseranlagen müssen jedoch auch hier zum selbstverständlichen Baustein in Förderprogrammen von Bund und Ländern werden – gleichrangig mit Photovoltaik, Wärmepumpen oder Dämmmaßnahmen. Wer durch Grauwasserrecycling nachweislich Trinkwasser, Energie und Emissionen einspart, sollte dafür verlässlich unterstützt werden. Ebenso wichtig ist, dass wir unsere Regelwerke an den Stand der Technik anpassen. Wenn aufbereitetes Grauwasser eine nachgewiesene Wasserqualität erreicht, müssen wir offen darüber sprechen, in welchen Anwendungen wir es zusätzlich nutzen können – selbstverständlich unter strengen hygienischen Vorgaben. In Neubauten mit hohem Dusch- und Waschaufkommen sollte die Prüfung einer Grauwasseranlage zum Standard werden; bei Quartiersentwicklungen gehört Betriebswassermanagement von Anfang an in die Planung. Jeder Neubau ohne Betriebswassersystem ist heute eine verpasste Chance, künftige Generationen zu entlasten. Anlagen, die in den nächsten Jahren geplant und gebaut werden, sind über Jahrzehnte in Betrieb – also genau in der Zeit, in der Klimawandel und Wasserstress weiter zunehmen. Wenn wir jetzt nicht handeln und Grauwasseraufbereitung zum Standard machen, schaffen wir ein desolates Infrastruktur‑Erbe, das nachfolgende Generationen teuer nachrüsten müssen.

Kommunikation ist entscheidend

Wenn Grauwasser zum neuen Standard in Gebäuden werden soll, müssen wir jedoch nicht nur in Technik investieren, sondern auch in Vertrauen. Für viele Menschen ist der Gedanke, Wasser ein zweites Mal zu nutzen, ungewohnt. Hier ist Kommunikation entscheidend: Es sind transparente Erklärungen gefordert, wie die Aufbereitung funktioniert, welche Normen eingehalten werden und für welche Anwendungen das Wasser eingesetzt wird. Das nötige Know-how, die erforderlichen Produkte und Referenzen sind vorhanden – was wir jetzt brauchen, ist der politische Wille, Grauwasseraufbereitung aus der Nische in die Fläche zu bringen. Jeder Kubikmeter eingespartes Trinkwasser und jede Kilowattstunde rückgewonnener Wärme ist ein konkreter Beitrag gegen Wasserknappheit und für den Klimaschutz. Es wäre fahrlässig, dieses Potenzial weiterhin ungenutzt zu lassen.

Der Kommentar gibt die Meinung des Autors wieder.