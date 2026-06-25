Internationale BACnet-Community testet die Zukunft vernetzter Gebäude

Drei Tage intensiver Austausch, praxisnahe Interoperabilitätstests und internationale Zusammenarbeit: Das BACnet Plugfest 2026 der BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) vom 10. bis 12. Juni in Prag brachte mehr als 28 Unternehmen und 28 Teams aus Europa sowie aus Australien und Indien zusammen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stand insbesondere BACnet/SC (BACnet Secure Connect). Mit der zunehmenden Bedeutung sicherer Kommunikationsstrukturen in der Gebäudeautomation konzentrierten sich viele Tests auf den Umgang mit Zertifikaten, den Zertifikatsaustausch sowie den Aufbau direkter und sicherer Verbindungen zwischen unterschiedlichen Herstellerlösungen. Entwickler und Produktspezialisten nutzten die Gelegenheit, ihre Implementierungen unter realen Bedingungen zu testen und gemeinsam weiterzuentwickeln.

Die Teilnehmer des BACnet Plugfestes im Juni 2026 in Prag.

Bild: TEMA AG Die Teilnehmer des BACnet Plugfestes im Juni 2026 in Prag. Bild: TEMA AG

Direkter Austausch ist Erfolgsmodell

Doch das Plugfest war weit mehr als eine technische Testveranstaltung. Der direkte Austausch zwischen Herstellern, Entwicklern und BACnet-Experten machte laut BIG-EU einen wesentlichen Teil des Erfolgs aus. Viele Herausforderungen konnten unmittelbar diskutiert und gemeinsam gelöst werden. Die offene Atmosphäre und das internationale Teilnehmerfeld förderten dabei nicht nur die technische Zusammenarbeit, sondern auch das persönliche Networking innerhalb der BACnet-Community.

Das diesjährige Plugfest zeigte erneut, wie wichtig herstellerübergreifende Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung offener Standards in der Gebäudeautomation ist. Gleichzeitig wurde deutlich, dass sichere und interoperable BACnet/SC-Lösungen inzwischen einen festen Platz in den Entwicklungsstrategien vieler Unternehmen einnehmen. Mit zahlreichen erfolgreichen Tests, neuen Erkenntnissen und vielen wertvollen Gesprächen wurde auch 2026 das Leitbild der BACnet Interest Group Europe nach eigenen Angaben bestätigt: „Networking the BACnet Standard in Europe.“