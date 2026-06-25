BACnet Plugfest 2026 in Prag

Internationale BACnet-Community testet die Zukunft vernetzter Gebäude

25.06.2026

Drei Tage intensiver Austausch, praxisnahe Interoperabilitätstests und internationale Zusammenarbeit: Das BACnet Plugfest 2026 der BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) vom 10. bis 12. Juni in Prag brachte mehr als 28 Unternehmen und 28 Teams aus Europa sowie aus Australien und Indien zusammen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stand insbesondere BACnet/SC (BACnet Secure Connect). Mit der zunehmenden Bedeutung sicherer Kommunikationsstrukturen in der Gebäudeautomation konzentrierten sich viele Tests auf den Umgang mit Zertifikaten, den Zertifikatsaustausch sowie den Aufbau direkter und sicherer Verbindungen zwischen unterschiedlichen Herstellerlösungen. Entwickler und Produktspezialisten nutzten die Gelegenheit, ihre Implementierungen unter realen Bedingungen zu testen und gemeinsam weiterzuentwickeln.

Die Teilnehmer des BACnet Plugfestes im Juni 2026 in Prag.
Bild: TEMA AG

Die Teilnehmer des BACnet Plugfestes im Juni 2026 in Prag.
Bild: TEMA AG
Eine besondere Neuerung stellte der erstmals eingerichtete BACnet/SC-Netzwerktisch dar. Ergänzend zu den bewährten Pairing-Tests zwischen einzelnen Herstellern entstand damit eine umfangreiche Testumgebung, in der komplexere BACnet/SC-Netzwerke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte und Systeme aufgebaut und betrieben werden konnten. Das neue Format ermöglichte wertvolle Einblicke in das Zusammenspiel moderner BACnet/SC-Architekturen und wurde von den Teilnehmern intensiv genutzt. Neben BACnet/SC standen auch die etablierten Kommunikationsmedien BACnet/IP und BACnet MS/TP auf dem Prüfstand. Zahlreiche Interoperabilitätstests sorgten dafür, dass sowohl bestehende als auch neue Technologien unter realistischen Bedingungen miteinander getestet werden konnten.

Direkter Austausch ist Erfolgsmodell

Doch das Plugfest war weit mehr als eine technische Testveranstaltung. Der direkte Austausch zwischen Herstellern, Entwicklern und BACnet-Experten machte laut BIG-EU einen wesentlichen Teil des Erfolgs aus. Viele Herausforderungen konnten unmittelbar diskutiert und gemeinsam gelöst werden. Die offene Atmosphäre und das internationale Teilnehmerfeld förderten dabei nicht nur die technische Zusammenarbeit, sondern auch das persönliche Networking innerhalb der BACnet-Community.

Das diesjährige Plugfest zeigte erneut, wie wichtig herstellerübergreifende Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung offener Standards in der Gebäudeautomation ist. Gleichzeitig wurde deutlich, dass sichere und interoperable BACnet/SC-Lösungen inzwischen einen festen Platz in den Entwicklungsstrategien vieler Unternehmen einnehmen. Mit zahlreichen erfolgreichen Tests, neuen Erkenntnissen und vielen wertvollen Gesprächen wurde auch 2026 das Leitbild der BACnet Interest Group Europe nach eigenen Angaben bestätigt: „Networking the BACnet Standard in Europe.“

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