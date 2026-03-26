BIG-EU Award 2026 verliehen

Auszeichnung für Bachelorarbeit zur Optimierung von BACnet-Netzwerken

26.03.2026

Thomas Fessler, Preisträger des BIG-EU Award 2026 (m.) mit Thomas Kurowski (l.), Präsident der BIG-EU, und Tobias Plath (r.), Board Member der BIG-EU.
Bild: TEMA AG

Thomas Fessler, Preisträger des BIG-EU Award 2026 (m.) mit Thomas Kurowski (l.), Präsident der BIG-EU, und Tobias Plath (r.), Board Member der BIG-EU.
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Die BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) präsentierte sich auf der Light + Building 2026 in Frankfurt mit einem Gemeinschaftsstand und einem besonderen Anlass: 30 Jahre BACnet. Neben aktuellen Lösungen und Technologien aus der Gebäudeautomation stand auch die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Mittelpunkt. Ein Höhepunkt des Messeauftritts war die Verleihung des BIG-EU Awards für herausragende Studienarbeiten rund um den offenen Kommunikationsstandard BACnet.

Der diesjährige Award – dotiert mit 1.000 € – ging an Thomas Fessler von der Technischen Hochschule Köln für seine Bachelorarbeit zur Analyse und Optimierung der Netzwerkperformance von BACnet-MS/TP-Netzen, einer verbreiteten Kommunikationsform in der Gebäudeautomation. Fessler untersuchte, wie der Datenverkehr in solchen Netzwerken organisiert ist und welche Faktoren die Leistungsfähigkeit beeinflussen. Obwohl BACnet grundsätzlich eine zuverlässige und kollisionsfreie Kommunikation ermöglicht, entstehen durch Verwaltungsdaten – den sogenannten Overhead – Verzögerungen beim Austausch der eigentlichen Nutzdaten.

Bild: TEMA AG

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Die ausgezeichnete Arbeit analysiert diese Zusammenhänge und entwickelt Methoden, um den Anteil der Verwaltungsdaten zu reduzieren und Netzwerke effizienter zu konfigurieren. Darüber hinaus entwickelte der Autor ein Software-Tool auf Basis der Programmiersprache Python, das aufgezeichneten Netzwerkverkehr automatisch auswerten kann. Mit diesem Werkzeug lassen sich Änderungen an Anlagen simulieren und ihre Auswirkungen auf die Netzwerkleistung abschätzen – eine wertvolle Unterstützung für Planung, Analyse und Optimierung von BACnet-Netzen.

Mit dem BIG-EU Award würdigt die BACnet Interest Group Europe regelmäßig besonders innovative Studienarbeiten, die zur Weiterentwicklung des Standards und seiner Anwendung in der Gebäudeautomation beitragen. Die Auszeichnung unterstreicht zugleich die enge Verbindung zwischen Forschung, Praxis und der internationalen BACnet-Community.

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