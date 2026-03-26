Auszeichnung für Bachelorarbeit zur Optimierung von BACnet-Netzwerken

Thomas Fessler, Preisträger des BIG-EU Award 2026 (m.) mit Thomas Kurowski (l.), Präsident der BIG-EU, und Tobias Plath (r.), Board Member der BIG-EU.

Bild: TEMA AG Thomas Fessler, Preisträger des BIG-EU Award 2026 (m.) mit Thomas Kurowski (l.), Präsident der BIG-EU, und Tobias Plath (r.), Board Member der BIG-EU. Bild: TEMA AG

Der diesjährige Award – dotiert mit 1.000 € – ging an Thomas Fessler von der Technischen Hochschule Köln für seine Bachelorarbeit zur Analyse und Optimierung der Netzwerkperformance von BACnet-MS/TP-Netzen, einer verbreiteten Kommunikationsform in der Gebäudeautomation. Fessler untersuchte, wie der Datenverkehr in solchen Netzwerken organisiert ist und welche Faktoren die Leistungsfähigkeit beeinflussen. Obwohl BACnet grundsätzlich eine zuverlässige und kollisionsfreie Kommunikation ermöglicht, entstehen durch Verwaltungsdaten – den sogenannten Overhead – Verzögerungen beim Austausch der eigentlichen Nutzdaten.

Bild: TEMA AG Bild: TEMA AG

Mit dem BIG-EU Award würdigt die BACnet Interest Group Europe regelmäßig besonders innovative Studienarbeiten, die zur Weiterentwicklung des Standards und seiner Anwendung in der Gebäudeautomation beitragen. Die Auszeichnung unterstreicht zugleich die enge Verbindung zwischen Forschung, Praxis und der internationalen BACnet-Community.