Europäische BACnet Interest Group auf der ISH 2025

Die BIG-EU und ihre Mitaussteller sind auf der ISH 2025 am Gemeinschaftsstand D60 in Halle 11.1 zu finden.

Am Gemeinschaftsstand der BIG-EU präsentieren sich führende Mitglieder der BACnet-Community mit ihren Lösungen und Produkten rund um das BACnet-Kommunikationsprotokoll. Besucher haben die Möglichkeit, sich umfassend über die BACnet-Technologie zu informieren, die als offener Standard eine zentrale Rolle bei der sicheren und effizienten Gebäudeautomation spielt.

Wissenschaftliche Arbeit mit BIG-EU Award geehrt

Die BIG-EU Award geht dieses Jahr an Oussama Kalai-Ezzar für seine Bachelorarbeit „Untersuchung der IT-Sicherheit und der Betreibbarkeit einer Smart-Building-Testumgebung unter Berücksichtigung des Gebäudeautomationsprotokolls BACnet Secure Connect“.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit aktuellen Herausforderungen der IT-Sicherheit in intelligenten Gebäuden und untersucht die Anwendung von BACnet Secure Connect (BACnet/SC) zur Verbesserung der operativen Sicherheit und Effizienz von Gebäudeautomationssystemen. Die Preisverleihung findet am 18. März 2025 um 17:00 Uhr am Stand der BIG-EU in Halle 11.1, C60 statt. Die Übergabe des Awards erfolgt durch den Vorstand der BIG-EU in Anwesenheit von Pressevertretern.

BACnet Academy am 18. März

Parallel wird es am 18. März in Raum „Reflexion 1+2“ in Halle 10.3 verschiedene Vorträge im Rahmen der BACnet Academy geben, zu denen alle Messebesucher eingeladen sind:

12:00 – 12:45 Uhr: BACnet in a Nutshell (DE)

12:45 – 13:15 Uhr: Die Bedeutung der BACnetTestlabore (DE)

13:15 – 14:00 Uhr: BACnet/SC (DE)

14:30 – 15:15 Uhr: Die Bedeutung der BACnetTestlabore – CIBSE-zertifiziert (EN)

15:15 – 16:00 Uhr: BACnet/SC (EN)

16:00 – 16:45 Uhr: BACnet in a Nutshell (EN)

Im Fokus steht die sichere und interoperable Vernetzung durch BACnet Secure Connect (BACnet/SC), welches IT-Sicherheitsstandards in der Gebäudeautomation etabliert. Zudem wird der Einsatz von BACnet im Facility Management beleuchtet, insbesondere in Hinblick auf die Energieeffizienz und Klimaneutralität von Gebäuden.

Mitaussteller auf der ISH 2025

Evon: Mit der Automatisierungs- und Leittechnikplattform „XAMControl“ bietet Evon benutzerfreundliche Lösungen für Anwendungen in Gebäudeautomation, Verkehrsmanagement und Industrie.

Kieback&Peter: Smarte Innovationen wie das Building Energy Management System „Qanteon Hub“ und die neue „en:solutions“-Familie sollen neue Standards für Nachhaltigkeit und Effizienz in der Gebäudebewirtschaftung setzen.

TÜV Süd: Als anerkannte BACnet-Testorganisation bietet TÜV Süd technische Überwachungs- und Testlösungen, die eine reibungslose Kommunikation und Interoperabilität in der Gebäudeautomation gewährleisten.

Johnson Controls: Mit „EasyIO“ bietet Johnson Controls flexible Anwendungen für die Gebäudeautomation – von einzelnen Anwendungen bis hin zu kompletten Systemen. „EasyIO“ nutzt offene Standards und skalierbare Technologien, um Gebäude und Anlagen effizient zu steuern und ihre Performance zu optimieren.

Tridium: Mit dem Niagara Framework und den neuen Funktionen der Niagara Cloud Suite zeigt Tridium die Vorteile einer offenen Plattform für Smart Buildings und präsentiert den neuen Controller „JACE-9000“.