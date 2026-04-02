Neues eBook: KI-Einsatz für Planer am Bau – ein kompakter Überblick zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Architektur- und Ingenieurbüros.

Bild: QV_PaB Neues eBook: KI-Einsatz für Planer am Bau – ein kompakter Überblick zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Architektur- und Ingenieurbüros. Bild: QV_PaB

Das eBook entmystifiziert den Hype um Künstliche Intelligenz und übersetzt die Potenziale in den konkreten Büroalltag von Planerinnen und Planern. Statt auf Fachjargon setzt der Autor auf verständliche Erklärungen und zeigt, wie KI als digitales Werkzeug zur Effizienzsteigerung, Qualitätssicherung und Entlastung bei Routineaufgaben dienen kann.

Ein Überblick über die Inhalte

Das eBook „KI-Einsatz für Planer am Bau“ steht bis zum 30. April 2026 im Online-Shop des QualitätsVerbunds Planer am Bau kostenfrei zum Herunterladen bereit.

Bild: QV_PaB Das eBook „KI-Einsatz für Planer am Bau“ steht bis zum 30. April 2026 im Online-Shop des QualitätsVerbunds Planer am Bau kostenfrei zum Herunterladen bereit. Bild: QV_PaB

Praktische Anwendungsfälle: Beispiele für den Einsatz von KI in der Verwaltung, im Wissensmanagement und in der Projektarbeit – von der automatisierten Protokollerstellung bis zur Analyse von Bauverträgen.

Die richtige Werkzeugauswahl: Eine Entscheidungshilfe, die die Unterschiede zwischen kostenlosen und bezahlten, spezialisierten und allgemeinen KI-Lösungen beleuchtet.

Rechtliche Leitplanken: Hinweise zum datenschutzkonformen Einsatz (DSGVO), zur Haftungsfrage und zum neuen EU AI Act. Eine einfache Muster-KI-Richtlinie für das eigene Büro bietet zusätzliche Sicherheit.

Lokale KI als Alternative: Eine grundlegende Anleitung für technisch versierte Büros, wie eine eigene, interne KI-Wissenszentrale aufgebaut werden kann, um maximale Datensicherheit zu gewährleisten.

Kostenfrei zum Herunterladen bis Ende April 2026

„Wir sehen, dass viele kleine und mittlere Büros unsicher sind, wie sie das Thema KI angehen sollen“, erklärt Dr.-Ing. Knut Marhold, Initiator des Qualitätsverbunds und Autor des eBooks. „Mit diesem eBook wollen wir eine Brücke bauen und zeigen, dass KI kein unbezahlbares Privileg für Konzerne ist, sondern ein nützliches Werkzeug, das jedem Planungsbüro helfen kann, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Planung als kreative und technische Kernkompetenz.“

Das eBook „KI-Einsatz für Planer am Bau“ steht bis zum 30. April 2026 im Online-Shop des Qualitätsverbunds Planer am Bau kostenfrei zum Herunterladen bereit.

www.planer-am-bau.de