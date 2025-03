Neues eBook für Planer am Bau

Das neue eBook „Praxis-Handbuch Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Architektur- und Ingenieurbüros“ soll ein Leitfaden für Architektur- und Ingenieurbüros sein.

Der QualitätsVerbund Planer am Bau möchte mit dem kompakten Leitfaden „Praxis-Handbuch Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Architektur- und Ingenieurbüros“ die wichtigsten Anforderungen für Architektur- und Ingenieurbüros zusammenfassen und die Umsetzung erleichtern. Es behandelt Fragen wie „warum Arbeitssicherheit“ oder „was ist zu tun“, zeigt praktische Umsetzungsbeispiele aus Planungsbüros (Best Practice) und gibt hilfreiche Quellen für weitere Informationen und Unterstützung (z. B. durch die Berufsgenossenschaften, in denen ja jedes Büro Pflicht-Mitglied ist).

Das eBook kann bis einschließlich Ostermontag (21.04.2025) kostenfrei auf der Webseite des Herausgebers heruntergeladen werden.