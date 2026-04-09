Praxisnahes Know-how für die Gebäudeautomation

Auch im zweiten Quartal 2026 bietet die MBS GmbH ein kompaktes Seminarprogramm für Fachleute der Gebäudeautomation. Im Fokus stehen praxisnahe Inhalte, die direkt im Projektalltag anwendbar sind – von Grundlagen bis hin zu sicheren Kommunikationslösungen. Die aktuellen Termine im Überblick:

11. Mai 2026 – BACnet. Klar verstehen. Richtig anwenden.

12. Mai 2026 – BACnet/SC in der Praxis – Zertifikate verstehen und anwenden.

09. Juni 2026 – BACnet. Klar verstehen. Richtig anwenden.

10. Juni 2026 – Modbus. Einfach erklärt. Richtig eingesetzt.

In den MBS Seminaren werden u. a. Objekte, Dienste und Routing in BACnet sowie die sichere Kommunikation mit BACnet/SC thematisiert.

Bild: Clipdealer In den MBS Seminaren werden u. a. Objekte, Dienste und Routing in BACnet sowie die sichere Kommunikation mit BACnet/SC thematisiert. Bild: Clipdealer

Auch das Modbus-Seminar zeigt: Einfache Protokolle sind oft die anspruchsvollsten. Teilnehmende lernen, typische Fehlerquellen frühzeitig zu erkennen und Systeme zuverlässig umzusetzen. Alle Schulungen werden von erfahrenen Experten durchgeführt und verbinden Theorie mit konkreten Anwendungsbeispielen aus der Praxis. Neben offenen Seminaren bietet MBS auch individuell zugeschnittene Inhouse-Schulungen an – flexibel am Standort in Krefeld oder direkt vor Ort. Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.