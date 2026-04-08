Dallmer Sessions vermitteln Wissen für Planung und Praxis

Dallmer Sessions vermitteln Wissen für Planung und Praxis08.04.2026
Mit den Sessions präsentiert Dallmer ein umfassendes Weiterbildungsangebot rund um Entwässerungstechnik. Das Programm richtet sich u. a. an Planende und Architekten. Es umfasst drei Formate: Live Sessions, Online Sessions sowie Video Sessions. Ziel ist es, Anwendern aktuelles Fachwissen zu Produkten, Anwendungen, Normen und Trends praxisnah und flexibel zugänglich zu machen.
Live Sessions sind als klassische Präsenzseminare konzipiert, Online Sessions ermöglichen eine ortsunabhängige Teilnahme und die kompakten Video Sessions sind jederzeit abrufbar.
Bild: Dallmer
Live Sessions: praxisnah informieren und persönlich austauschen
Im Fokus des Programms stehen die Live Sessions. Diese finden deutschlandweit sowie im Dallmer Schulungszentrum in Arnsberg statt und dauern in der Regel einen halben Tag. Fachvorträge werden durch Praxisübungen ergänzt, wodurch die Teilnehmenden theoretische Inhalte direkt anwenden und vertiefen können. Je nach Themenbereich führt Dallmer die Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus angrenzenden Gewerken durch, etwa der Bauchemie oder Badausstattung. Neben fundiertem Input bieten die Live Sessions Raum für persönlichen Austausch und Networking.
Der Dallmer Tag: individuelle Schulung mit Einblicken ins Unternehmen
Ein besonderer Bestandteil des Programms ist der „Dallmer Tag“. Dieses Format bietet individuell zugeschnittene Seminare in Workshop-Atmosphäre. Teilnehmende erhalten einen Werksrundgang mit exklusiven Einblicken in das Unternehmen sowie in dessen Entwässerungsanwendungen. Die Inhalte werden gezielt auf persönliche Anforderungen abgestimmt und können durch praxisorientierte Elemente ergänzt werden, etwa durch Live-Einbauten von Systemlösungen wie „DallFlex 2.0“. Den Termin können Interessierte flexibel vereinbaren – entweder im Schulungszentrum in Arnsberg oder auf Wunsch vor Ort. Weitere Informationen sowie die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters verfügbar.
Aktuelle Termine 2026
Live Sessions
Barrierefreiheit im Bad – normgerecht, nutzerorientiert, zukunftsfähig (Kooperationspartner: Pentair Jung Pumpen, Hewi)
• 07.05.2026, Hamburg
• 09.06.2026, Potsdam
• 23.09.2026, Frankfurt
• 24.09.2026, Würzburg
Sicherer Umgang mit Wasser – von der Ver- zur Entsorgung (Kooperationspartner: Syr, Pentair Jung Pumpen)
• 10.06.2026, Hildesheim
• 24.06.2026, Mönchengladbach
• 07.10.2026, Lübeck
• 05.11.2026, Chemnitz
Ästhetik und Technik – Fliesen und Entwässerungssysteme im Bad – Sommer-Event mit BBQ und Networking (Kooperationspartner: Sopro)
• 18.06.2026, Karlsruhe
• 25.06.2026, München
• 27.08.2026, Wiesbaden
• 03.09.2026, Leipzig
Online Sessions (in Kooperation mit der Plattform „Wir lieben Bau“)
Planer-Symposium – Wasser im Gebäude: Planung von Versorgung, Nutzung und Entsorgung
• 22.04.2026, 13.11.2026, jeweils 10.00 bis 11.30 Uhr
Komfortbad der Zukunft – Barrierefreiheit, Entwässerung und Fehlervermeidung in der Verbundabdichtung
• 27.04.2026, 14.00 bis 15.30 Uhr
Optimales Zusammenspiel im Bad: von der Abdichtung bis zur ästhetischen Entwässerung
• 19.05.2026, 23.06.2026, jeweils 14.00 bis 15.30 Uhr
Alle Termine sind im Überblick auf der Webseite des Veranstalters zu finden.