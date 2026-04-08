Dallmer Sessions vermitteln Wissen für Planung und Praxis

Mit den Sessions präsentiert Dallmer ein umfassendes Weiterbildungsangebot rund um Entwässerungstechnik. Das Programm richtet sich u. a. an Planende und Architekten. Es umfasst drei Formate: Live Sessions, Online Sessions sowie Video Sessions. Ziel ist es, Anwendern aktuelles Fachwissen zu Produkten, Anwendungen, Normen und Trends praxisnah und flexibel zugänglich zu machen.

Live Sessions sind als klassische Präsenzseminare konzipiert, Online Sessions ermöglichen eine ortsunabhängige Teilnahme und die kompakten Video Sessions sind jederzeit abrufbar.

Bild: Dallmer Live Sessions sind als klassische Präsenzseminare konzipiert, Online Sessions ermöglichen eine ortsunabhängige Teilnahme und die kompakten Video Sessions sind jederzeit abrufbar. Bild: Dallmer

Live Sessions: praxisnah informieren und persönlich austauschen

Im Fokus des Programms stehen die Live Sessions. Diese finden deutschlandweit sowie im Dallmer Schulungszentrum in Arnsberg statt und dauern in der Regel einen halben Tag. Fachvorträge werden durch Praxisübungen ergänzt, wodurch die Teilnehmenden theoretische Inhalte direkt anwenden und vertiefen können. Je nach Themenbereich führt Dallmer die Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus angrenzenden Gewerken durch, etwa der Bauchemie oder Badausstattung. Neben fundiertem Input bieten die Live Sessions Raum für persönlichen Austausch und Networking.

Der Dallmer Tag: individuelle Schulung mit Einblicken ins Unternehmen

Ein besonderer Bestandteil des Programms ist der „Dallmer Tag“. Dieses Format bietet individuell zugeschnittene Seminare in Workshop-Atmosphäre. Teilnehmende erhalten einen Werksrundgang mit exklusiven Einblicken in das Unternehmen sowie in dessen Entwässerungsanwendungen. Die Inhalte werden gezielt auf persönliche Anforderungen abgestimmt und können durch praxisorientierte Elemente ergänzt werden, etwa durch Live-Einbauten von Systemlösungen wie „DallFlex 2.0“. Den Termin können Interessierte flexibel vereinbaren – entweder im Schulungszentrum in Arnsberg oder auf Wunsch vor Ort. Weitere Informationen sowie die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters verfügbar.