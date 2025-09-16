S-Klima startet im November wieder seine Fachseminare. Die ein- bis zweitägigen Schulungen vermitteln fundiertes Grundlagenwissen sowie praxisnahe Fachkenntnisse zu ausgewählten Themenfeldern der Kälte- und Klimatechnik. Behandelt werden u. a. Split- und VRF-Systeme, Wärmepumpen- und Kaltwasseranwendungen, Direktverdampfungssysteme in Lüftungsanlagen sowie die Steuerung und Regelung von Komfortklimasystemen. Das Seminarprogramm umfasst sechs Kurse an insgesamt 22 Terminen.

Praxisnahe Seminare, Workshops und Onlinekurse von S-Klima sollen fundiertes Fachwissen zu aktuellen Themen der Kälte- und Klimatechnik bieten.

Bild: S-Klima Praxisnahe Seminare, Workshops und Onlinekurse von S-Klima sollen fundiertes Fachwissen zu aktuellen Themen der Kälte- und Klimatechnik bieten. Bild: S-Klima

Die Seminare finden in Hamburg am Hauptsitz der Stulz GmbH statt. Ausführliche Informationen zu Kursinhalten, Terminen, Kosten, Anmeldung und Hotelbuchung sind auf der Webseite von S-Klima erhältlich. Abgerundet wird das Schulungsangebot durch individuelle Online-Sessions. In den 90-minütigen Schulungen können die Teilnehmer aus einer Vielzahl an Themen wählen oder eigene Inhalte einbringen. Die Teilnahme an den Online-Sessions ist kostenfrei und zeitlich flexibel möglich.