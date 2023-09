S-Klima stellt Seminarprogramm 2023/24 vor

Bild: S-Klima Bild: S-Klima S-Klima lädt von November bis März zu den Fachseminaren 2023/24 ein. Die ein- bis zweitägigen Schulungen richten sich an Fachinstallateure, Servicetechniker sowie Planungs- und Projektingenieure und vermitteln praxisnahes Detailwissen zu ausgewählten Themenfeldern der Kälte- und Klimatechnik.

Neu im Kursangebot sind in diesem Jahr die Workshops „CompTrol" und „Gateway“ sowie der Onlinekurs „Planung Lite“. In der Konzeption der neuen Workshops hat das Unternehmen nach eigenen Angaben ein besonderes Augenmerk auf hohe Interaktivität und Praxisbezug sowie eine geringe Teilnehmerzahl gelegt. Insgesamt stehen fünf Seminare, zwei Workshops und ein Onlinekurs zur Wahl. Behandelt werden u. a. Split- und VRF-Systeme, Wärmepumpen- und Kaltwasserlösungen sowie Direktverdampfungssysteme in Lüftungsanlagen.

Das Schulungsangebot zeichnet sich durch die Kombination von Theorie und Praxis aus, so der Anbieter. Die Kurse umfassen daher sowohl theoretische Aspekte als auch praktische Übungen. Die Schulungsräume wurden eigens zu diesem Zweck mit verschiedenen Kälte- und Klimasystemen ausgerüstet, die vor Ort getestet, genutzt und bedient werden können. Auf diese Weise lassen sich typische Aufgabenstellungen aus dem Tagesgeschäft praxisnah und fachgerecht simulieren.

Die Seminare finden in Hamburg bei der Stulz GmbH statt. Ausführliche Informationen zu Kursinhalten, Terminen, Kosten, Anmeldung und Hotelbuchung sind auf der Webseite von S-Klima erhältlich. Alternativ zu den Präsenzveranstaltungen bietet der Hersteller individuelle Onlineschulungen an. Teilnehmer der 90-minütigen Online-Sessions können aus einer Vielzahl an möglichen Themen wählen, aber auch eigene Seminarinhalte vorschlagen. Die Online-Schulungen sind kostenfrei und terminlich flexibel.