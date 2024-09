Aktuelle Themen der Kälte- und Klimatechnik

S-Klima stellt sein Seminarprogramm für 2024/25 vor. Die Veranstaltungsreihe startet im November und richtet sich an Fachinstallateure, Servicetechniker sowie Planungs- und Projektingenieure. Zur Auswahl stehen fünf Seminare, ein Onlinekurs sowie zwei Workshops an insgesamt 22 Terminen. In den ein- bis zweitägigen Schulungen können die Teilnehmer laut Veranstalter fundiertes Grundlagenwissen sowie praxisnahes Fachwissen zu ausgewählten Themenfeldern der Kälte- und Klimatechnik erwerben. Zu den Schwerpunktthemen zählen u. a. Split- und VRF-Systeme, Steuerungs- und Regelungstechnik für Komfortklimasysteme, Lösungen für die Klimatisierung von Technikräumen, Wärmepumpen- und Kaltwasseranwendungen sowie der Einsatz von Direktverdampfungssystemen in Lüftungsanlagen.

Die Seminare finden in Hamburg am Hauptsitz der Stulz GmbH statt. Weitere Informationen wie zu Kursinhalten, Terminen und Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden. Alternativ zu den Präsenzveranstaltungen bietet S-Klima individuelle Onlineschulungen an. Teilnehmer der 90-minütigen Online-Sessions können aus diversen Themen wählen und dabei eigene Seminarschwerpunkte vorschlagen. Die Online-Schulungen sind kostenfrei und terminlich flexibel.