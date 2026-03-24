Neue Fachseminare und Webinare zu Klima-, Lüftungs- und Kältetechnik

Systemair stellt Schulungsprogramm 2026 vor

24.03.2026

Wissen teilen, Lösungen entwickeln – beim Systemair Webinar zu aktuellen Themen der Lüftungstechnik.
Bild: Systemair

Wissen teilen, Lösungen entwickeln – beim Systemair Webinar zu aktuellen Themen der Lüftungstechnik.
Bild: Systemair
Die Systemair GmbH stellt ihr neues Schulungsprogramm für das Jahr 2026 vor. Mit einem erweiterten Angebot an Fachseminaren und Webinaren richtet sich das Unternehmen an Service-Monteure, Anlagenbauer, Installateure, Projektleiter sowie Fachkräfte, die sich mit moderner Gebäudetechnik befassen. Ziel ist es, aktuelles Fachwissen praxisnah zu vermitteln und die Teilnehmenden auf neue technische sowie regulatorische Anforderungen vorzubereiten.

Das Programm umfasst sowohl Präsenzveranstaltungen als auch digitale Formate. Die Schulungen finden im Systemair Expo-Center, dem firmeneigenen Schulungszentrum, statt oder werden online aus dem unternehmenseigenen Greenroom als Webinar übertragen. Damit reagiert das Unternehmen auf unterschiedliche Lernbedürfnisse und ermöglicht eine flexible Teilnahme.

Am Standort Windischbuch bündelt das Unternehmen Verwaltung, Logistik und Produktion. Das nahegelegene Expo-Center bietet Raum für die Fachseminare, Workshops und technische Trainings.
Bild: Systemair

Am Standort Windischbuch bündelt das Unternehmen Verwaltung, Logistik und Produktion. Das nahegelegene Expo-Center bietet Raum für die Fachseminare, Workshops und technische Trainings.
Bild: Systemair
Inhaltlich deckt das Schulungsangebot zentrale Themen der Klima- und Lüftungstechnik ab. Dazu gehören unter anderem Schulungen zu Systemair Access, eine praxisorientierte Regler-Schulung, sowie ein Normentag mit Fokus auf Neuerungen für die Lüftungs- und Entrauchungstechnik. Darüber hinaus werden Schulungen zu Lufthygiene gemäß VDI 6022, Seminare zur kontrollierten Wohnraumlüftung in Theorie und Praxis sowie ein Retrofit-Tag angeboten. Ergänzt wird das Programm durch Servicetrainings im Bereich Kältetechnik und weitere kundenspezifische Praxistage.
Ausgewählte Schulungsinhalte stellt die Systemair GmbH über ihren firmeneigenen YouTube-Kanal, @systemairdeutschland, kostenfrei zur Verfügung. Dort werden regelmäßig Webinare und Fachvorträge veröffentlicht, die unabhängig von festen Terminen abgerufen werden können und das bestehende Schulungsangebot ergänzen.

Mit dem neuen Schulungsprogramm setzt der Hersteller auf eine kontinuierliche und strukturierte Wissensvermittlung. Das Angebot soll Fachkräfte dabei unterstützen, technische Entwicklungen einzuordnen und die Qualität in Planung, Installation und Service dauerhaft sicherzustellen.

Systemair GmbH 97944 Boxberg

Thematisch passende Artikel:

Neues Schulungsprogramm für 2026

Das Schulungsprogramm für Lüftungstechnik verzeichnete im Jahr 2025 mit über 8.500 Teilnehmern einen neuen Rekord. Aufbauend auf diesem Erfolg bietet das Unternehmen 2026 neue Seminare und Specials...

mehr

Neuer Außendienstmitarbeiter für den Bereich Kältetechnik bei Systemair

Recep Kiren bringt viel Praxiserfahrung mit

Recep Kiren ist seit Beginn des Jahres neuer Außendienstmitarbeiter im Bereich Kältetechnik bei Systemair. Der staatlich geprüfte Techniker für Heizung, Klima und Lüftung bringt viel Fachwissen...

mehr

Grundfos mit zusätzlichen Online-Schulungen

Mehr Webinar-Termine im April 2020

Von der aktuellen Situation sind zur Zeit auch viele Schulungsveranstaltungen betroffen. Zum Schutz von Teilnehmern und Referenten setzt Grundfos seine Präsenzseminare vorübergehend aus und...

mehr

Neues Seminarprogramm von Systemair

Präsenz- und Onlineschulungen zu diversen Themen

Systemair startet ab Juni 2023 mit insgesamt 14 Schulungen zu verschiedenen aktuellen Themen der Branche. Diese werden sowohl online als auch in Präsenz im Expo-Schulungszentrum Seehof...

mehr

Schulungsprogramm 2025: Know-how im Bereich Sicherheit

Das Schulungsprogramm von Telenot kombiniert Theorie und Praxis in einem breiten Angebot von Grundlagen-, System- und Produktkursen, die individuell auf die Anforderungen von Fachbetrieben, Planern,...

mehr