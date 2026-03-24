Systemair stellt Schulungsprogramm 2026 vor

Wissen teilen, Lösungen entwickeln – beim Systemair Webinar zu aktuellen Themen der Lüftungstechnik.

Bild: Systemair Wissen teilen, Lösungen entwickeln – beim Systemair Webinar zu aktuellen Themen der Lüftungstechnik. Bild: Systemair

Das Programm umfasst sowohl Präsenzveranstaltungen als auch digitale Formate. Die Schulungen finden im Systemair Expo-Center, dem firmeneigenen Schulungszentrum, statt oder werden online aus dem unternehmenseigenen Greenroom als Webinar übertragen. Damit reagiert das Unternehmen auf unterschiedliche Lernbedürfnisse und ermöglicht eine flexible Teilnahme.

Am Standort Windischbuch bündelt das Unternehmen Verwaltung, Logistik und Produktion. Das nahegelegene Expo-Center bietet Raum für die Fachseminare, Workshops und technische Trainings.

Bild: Systemair Am Standort Windischbuch bündelt das Unternehmen Verwaltung, Logistik und Produktion. Das nahegelegene Expo-Center bietet Raum für die Fachseminare, Workshops und technische Trainings. Bild: Systemair

Ausgewählte Schulungsinhalte stellt die Systemair GmbH über ihren firmeneigenen YouTube-Kanal, @systemairdeutschland, kostenfrei zur Verfügung. Dort werden regelmäßig Webinare und Fachvorträge veröffentlicht, die unabhängig von festen Terminen abgerufen werden können und das bestehende Schulungsangebot ergänzen.

Mit dem neuen Schulungsprogramm setzt der Hersteller auf eine kontinuierliche und strukturierte Wissensvermittlung. Das Angebot soll Fachkräfte dabei unterstützen, technische Entwicklungen einzuordnen und die Qualität in Planung, Installation und Service dauerhaft sicherzustellen.