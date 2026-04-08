Carel stärkt mit Alexander Willesch die Vertriebsführung

Carel Deutschland gibt die Beförderung von Alexander Willesch zum Head of Sales für den Unternehmensbereich „Ventilation“ für die Region DACH-NL bekannt. Mit dieser strategischen Personalentscheidung setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben ein klares Zeichen für Wachstum und die weitere Stärkung seiner Marktposition.

Alexander Willesch, neuer Head of Sales für den Unternehmensbereich „Ventilation“ der Region DACH-NL.

Bild: Carel Alexander Willesch, neuer Head of Sales für den Unternehmensbereich „Ventilation“ der Region DACH-NL. Bild: Carel

Als Head of Sales Ventilation wird Willesch künftig die Vertriebsstrategie für den Bereich in der Region DACH-NL umsetzen und verantworten. Sein Fokus wird dabei darauf liegen, in enger Zusammenarbeit mit seinem Team, die Marktposition der Carel-Gruppe durch innovative Vertriebsansätze auszubauen. „Alexander Willesch wird unsere Wachstumsstrategie in seiner Führungsposition aktiv vorantreiben. Seine Expertise und sein Engagement sind entscheidend für die Weiterentwicklung des Unternehmensbereichs“, sagt Björn Donners, Managing Director, Carel Deutschland.