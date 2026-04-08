Neuer Head of Sales für „Ventilation“ in DACH-NL

Carel stärkt mit Alexander Willesch die Vertriebsführung

08.04.2026

Carel Deutschland gibt die Beförderung von Alexander Willesch zum Head of Sales für den Unternehmensbereich „Ventilation“ für die Region DACH-NL bekannt. Mit dieser strategischen Personalentscheidung setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben ein klares Zeichen für Wachstum und die weitere Stärkung seiner Marktposition.

Alexander Willesch, neuer Head of Sales für den Unternehmensbereich „Ventilation“ der Region DACH-NL.
Bild: Carel

Alexander Willesch, neuer Head of Sales für den Unternehmensbereich „Ventilation“ der Region DACH-NL.
Bild: Carel
Willesch war mehr als 10 Jahre in verschiedenen Positionen und Unternehmen im Bereich Lüftungs- und Klimatechnik tätig und verfügt über umfassende Expertise in Vertrieb, Kundenmanagement und Marktanalyse. In seiner bisherigen Rolle als Sales Manager bei Carel Deutschland hat er entscheidend dazu beigetragen, die Präsenz des Unternehmens im Ventilation-Markt auszubauen und nachhaltige Kundenbeziehungen zu etablieren, heißt es vom Unternehmen.

Als Head of Sales Ventilation wird Willesch künftig die Vertriebsstrategie für den Bereich in der Region DACH-NL umsetzen und verantworten. Sein Fokus wird dabei darauf liegen, in enger Zusammenarbeit mit seinem Team, die Marktposition der Carel-Gruppe durch innovative Vertriebsansätze auszubauen. „Alexander Willesch wird unsere Wachstumsstrategie in seiner Führungsposition aktiv vorantreiben. Seine Expertise und sein Engagement sind entscheidend für die Weiterentwicklung des Unternehmensbereichs“, sagt Björn Donners, Managing Director, Carel Deutschland.

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