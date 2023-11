CI GmbH Control Instruments kooperiert mit Carel

Mit Beginn des Jahres 2024 arbeiten die auf elektronische Regelungen spezialisierte CI GmbH Control Instruments und der renommierte Hersteller Carel Industries S.p.A. / Carel Deutschland GmbH zusammen. Darauf einigten sich Isabell Walter, Geschäftsführerin des in Fellbach bei Stuttgart ansässigen Unternehmens und Frank Lauer, Geschäftsführer der in Gelnhausen beheimateten Carel Deutschland GmbH. Die neue Partnerschaft sieht den Vertrieb der kältetechnischen Produkte von Carel in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Weiterhin gehört der Support bei Inbetriebnahmen, Wartungs- und Servicearbeiten plus das Notdienstmanagement durch die CI GmbH zum künftigen Leistungsumfang.

Bild: Carel / CI GmbH Die Partnerschaft zwischen CI GmbH Control Instruments und Carlel sieht den Vertrieb kältetechnischer Produkte im deutschsprachigen Raum vor. Bild: Carel / CI GmbH

Neben Carel führt die CI GmbH Control Instruments bereits seit über 20 Jahren Produkte der Marken Pego und Dixell im Programm. Dazu zählen Kühlanlagensteuerungen, Datalogger, Alarmsysteme, LED Beleuchtung, Regelungstechnik, Thermostate, Kühlstellenregler, Überhitzungsregler, Regler für Temperatur, Feuchte, Druck, Verbund- Kaltwassersatzregler, frei programmierbare Regler und Systeme zu Monitoring, Fernwartung und dem Alarmmanagement. Aus Kundensicht ergibt sich durch die Erweiterung mit Carel ein breites Vollsortiment mit den notwendigen Wahlmöglichkeiten, um allen Anforderungen eines dynamischen Kältemarktes aus einer Hand gerecht werden zu können. Darüber hinaus bietet die CI GmbH Control Instruments auch im Jahr 2024 eigene Schulungen zu ihrem aktuellen Produktsortiment an. Termine dafür werden regelmäßig auf der Website des Unternehmens bekannt gegeben.