Fachwissen kompakt: Seminare rund um BACnet und BACnet/SC

Fachwissen kompakt: Seminare rund um BACnet und BACnet/SC23.10.2025
MBS bietet Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse zu BACnet und BACnet/SC im November an.
Bild: Clipdealer
- 18. November 2025, 10:00 - 10:45 Uhr (Deutsch):
„BACnet/SC verstehen - Dein Einstieg in die sichere Kommunikation“ (Einsteigerkurs)
- 18. November 2025, 15:00 - 15:45 Uhr (Englisch):
„BACnet/SC Made Simple - Your First Step into Secure Communication“ (Einsteigerkurs)
- 19. November 2025, 10:00 - 10:45 Uhr (Deutsch):
„BACnet/SC vertiefen - Umsetzung & Tools“ (Fortgeschrittenenkurs)
- 19. November 2025, 15:00 - 15:45 Uhr (Englisch):
„BACnet/SC - Implementation & Tools“ (Fortgeschrittenenkurs)
Präsenzseminare in Krefeld – Grundlagen & Praxis
Die Seminare vor Ort sind kostenpflichtig und bieten mit kleiner Teilnehmerzahl intensives Fachwissen, Übungen und direkten Austausch mit den MBS-Experten.
- 25. November 2025, 09:00 – 17:00 Uhr:
„BACnet. Klar verstehen. Richtig anwenden.“ - Einführung in Objekte, Dienste, Routing und Grundlagen
BACnet ist kein Hexenwerk. Aber es steckt voller Details, die den Unterschied machen. In diesem Seminar bringen wir Struktur in die Tiefe – von Objekten und Properties über Dienste und Routing bis hin zu BACnet/SC.
- 26. November 2025, 09:00 – 17:00 Uhr:
„BACnet/SC in der Praxis - Zertifikate verstehen und anwenden“ - Schwerpunkt Sicherheit und Zertifikatshandling
BACnet/SC ist mehr als ein neues Kapitel im Standard: Es ist die Basis für sichere Kommunikation in der Gebäudeautomation. Damit verbunden ist ein Thema, das in der Praxis häufig Unsicherheit auslöst – die Arbeit mit Zertifikaten.