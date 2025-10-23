Fachwissen kompakt: Seminare rund um BACnet und BACnet/SC

Von Grundlagen bis zur sicheren Kommunikation in der Gebäudeautomation

MBS bietet Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse zu BACnet und BACnet/SC im November an.

Online-Veranstaltungen sind kostenfrei und richten sich an alle, die sich kompakt und praxisnah über BACnet/SC informieren möchten.

18. November 2025, 10:00 - 10:45 Uhr (Deutsch):

„BACnet/SC verstehen - Dein Einstieg in die sichere Kommunikation“ (Einsteigerkurs)

„BACnet/SC verstehen - Dein Einstieg in die sichere Kommunikation“ (Einsteigerkurs) 18. November 2025, 15:00 - 15:45 Uhr (Englisch):

„BACnet/SC Made Simple - Your First Step into Secure Communication“ (Einsteigerkurs)

„BACnet/SC Made Simple - Your First Step into Secure Communication“ (Einsteigerkurs) 19. November 2025, 10:00 - 10:45 Uhr (Deutsch):

„BACnet/SC vertiefen - Umsetzung & Tools“ (Fortgeschrittenenkurs)

„BACnet/SC vertiefen - Umsetzung & Tools“ (Fortgeschrittenenkurs) 19. November 2025, 15:00 - 15:45 Uhr (Englisch):

„BACnet/SC - Implementation & Tools“ (Fortgeschrittenenkurs)

Präsenzseminare in Krefeld – Grundlagen & Praxis

Die Seminare vor Ort sind kostenpflichtig und bieten mit kleiner Teilnehmerzahl intensives Fachwissen, Übungen und direkten Austausch mit den MBS-Experten.

25. November 2025, 09:00 – 17:00 Uhr:

„BACnet. Klar verstehen. Richtig anwenden.“ - Einführung in Objekte, Dienste, Routing und Grundlagen

BACnet ist kein Hexenwerk. Aber es steckt voller Details, die den Unterschied machen. In diesem Seminar bringen wir Struktur in die Tiefe – von Objekten und Properties über Dienste und Routing bis hin zu BACnet/SC.

26. November 2025, 09:00 – 17:00 Uhr:

„BACnet/SC in der Praxis - Zertifikate verstehen und anwenden“ - Schwerpunkt Sicherheit und Zertifikatshandling

BACnet/SC ist mehr als ein neues Kapitel im Standard: Es ist die Basis für sichere Kommunikation in der Gebäudeautomation. Damit verbunden ist ein Thema, das in der Praxis häufig Unsicherheit auslöst – die Arbeit mit Zertifikaten.