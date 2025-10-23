Von Grundlagen bis zur sicheren Kommunikation in der Gebäudeautomation

Fachwissen kompakt: Seminare rund um BACnet und BACnet/SC

23.10.2025

MBS bietet Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse zu BACnet und BACnet/SC im November an.
Bild: Clipdealer

MBS bietet Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse zu BACnet und BACnet/SC im November an.
Bild: Clipdealer
Die MBS GmbH, Spezialist für Gebäude- und Industrieautomation, startet im vierten Quartal 2025 eine Reihe von Webinaren und Präsenzseminaren. Von BACnet-Grundlagen bis hin zu zertifikatsbasierter Sicherheit – die Veranstaltungen richten sich an Planer, IT- und Netzwerkspezialisten, Integratoren, Sicherheitsbeauftragte, Facility Manager und Techniker, die ihre Kompetenzen aktuell und praxisnah ausbauen möchten. Die Online-Veranstaltungen sind kostenfrei und richten sich an alle, die sich kompakt und praxisnah über BACnet/SC informieren möchten.

  • 18. November 2025, 10:00 - 10:45 Uhr (Deutsch):
    „BACnet/SC verstehen - Dein Einstieg in die sichere Kommunikation“ (Einsteigerkurs)
  • 18. November 2025, 15:00 - 15:45 Uhr (Englisch):
    „BACnet/SC Made Simple - Your First Step into Secure Communication“ (Einsteigerkurs)
  • 19. November 2025, 10:00 - 10:45 Uhr (Deutsch):
    „BACnet/SC vertiefen - Umsetzung & Tools“ (Fortgeschrittenenkurs)
  • 19. November 2025, 15:00 - 15:45 Uhr (Englisch):
    „BACnet/SC - Implementation & Tools“ (Fortgeschrittenenkurs)

Präsenzseminare in Krefeld – Grundlagen & Praxis

Die Seminare vor Ort sind kostenpflichtig und bieten mit kleiner Teilnehmerzahl intensives Fachwissen, Übungen und direkten Austausch mit den MBS-Experten.

  • 25. November 2025, 09:00 – 17:00 Uhr:
    „BACnet. Klar verstehen. Richtig anwenden.“ - Einführung in Objekte, Dienste, Routing und Grundlagen

BACnet ist kein Hexenwerk. Aber es steckt voller Details, die den Unterschied machen. In diesem Seminar bringen wir Struktur in die Tiefe – von Objekten und Properties über Dienste und Routing bis hin zu BACnet/SC.

  • 26. November 2025, 09:00 – 17:00 Uhr:
    „BACnet/SC in der Praxis - Zertifikate verstehen und anwenden“ - Schwerpunkt Sicherheit und Zertifikatshandling

BACnet/SC ist mehr als ein neues Kapitel im Standard: Es ist die Basis für sichere Kommunikation in der Gebäudeautomation. Damit verbunden ist ein Thema, das in der Praxis häufig Unsicherheit auslöst – die Arbeit mit Zertifikaten.

Thematisch passende Artikel:

BACnet Roadshow in Berlin

Tragende Rolle im Zweckbau

Nach Stationen in Seattle, Abu Dhabi und Warschau ist Berlin die vierte Stadt der weltweiten BACnet Roadshow. BACnet hat sich von seiner ursprünglichen HLK-Anwendung weiterentwickelt und ist heute...

mehr
Ausgabe 01/2011

Die BACnet-„Praxis” im Fernen Osten

Welche Erkenntnisse kann man gewinnen, wenn man eine Woche in China zum Thema BACnet unterwegs ist? Was bedeuten diese für das Thema BACnet in Mitteleuropa? Eine Woche im Oktober 2010 in China zu...

mehr