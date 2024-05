Tobias Plath ist neuer Vertriebsleiter der MBS GmbH

Tobias Plath, neuer Vertriebsleiter bei MBS im Bereich „Global Business Development and Sales“.

Tobias Plath hat seine Anfänge in der Elektrotechnik und kam über den Steuerungsbau 2009 zur Gebäudeautomation. Bei diversen großen Unternehmen der Branche übernahm er den Vertrieb in unterschiedlichen Positionen und verantwortete diesen schließlich auch. Dazu gehören etwa die Absatzkanäle Systempartnergeschäft, OEM sowie Distribution in der DACH-Region und Europa. Darüber hinaus ist er seit drei Jahren im Branchenverband BACnet Interest Group Europe aktiv. Als Leiter der Arbeitsgruppe Marketing sowie durch seine Vorstandsarbeit bringt Plath das nötige Wissen rund um Busprotokolle mit, erklärt MBS-Geschäftsführer Nils-Gunnar Fritz: „Deshalb freuen wir uns sehr, mit Tobias Plath einen ausgewiesenen Experten gewonnen zu haben, der uns dabei mit seiner umfangreichen Fachkenntnis tatkräftig unterstützen wird.“