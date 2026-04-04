Interdisziplinäre Veranstaltung zu Innovationen und Potenzialen

5. TGA-Wirtschaftsforum in Berlin: Wirtschaftsfaktor Rechenzentrum

04.04.2026

Auf Initiative der TGA-Repräsentanz Berlin findet am 3. und 4. November 2026 im Umweltforum Berlin das 5. TGA-Wirtschaftsforum statt. Die interdisziplinäre Veranstaltung widmet sich in diesem Jahr dem Leitthema „Wirtschaftsfaktor Rechenzentrum: Innovationen und Potenziale“.

Bild: TGA-Repräsentanz

Bild: TGA-Repräsentanz
Im Mittelpunkt des Forums steht die Frage, wie Rechenzentren zukünftig energieeffizient, nachhaltig und wirtschaftlich betrieben werden können. Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen der Bau- und der Rechenzentrumsbranche diskutieren aktuelle Herausforderungen und präsentieren innovative Lösungsansätze, Strategien und Praxisbeispiele. Themenschwerpunkte sind die Nationale Rechenzentrumsstrategie, die Technische Gebäudeausrüstung in Rechenzentren, zukünftige Rechenzentrumstechnologien sowie High Performance Computing (HPC) und Photonenprozessoren in Verbindung mit Ionen-Quantencomputern.

Das TGA-Wirtschaftsforum wurde 2017 vom Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) e. V. ins Leben gerufen und hat sich seither als bedeutende Plattform für den zielorientierten Austausch zwischen der Technischen Gebäudeausrüstung, allen am Bau beteiligten Branchen und der Politik etabliert. Das TGA-Wirtschaftsforum 2026 wird gemeinsam von der TGA-Repräsentanz Berlin, dem BTGA, dem Fachverband Gebäude-Klima (FGK) e. V., dem Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V., dem VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik sowie dem Verband Innovatives Rechenzentrum (VIRZ) e. V. durchgeführt.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular stehen demnächst unter https://tga-wirtschaftsforum.de zur Verfügung.

Thematisch passende Artikel:

Ausgabe 03/2022

3. TGA-Wirtschaftsforum Anfang Mai in Berlin

Corona-bedingt musste das 3. TGA-Wirtschaftsforum Wirtschaftliche Entwicklung im Bauwesen im Kontext der Corona-Pandemie Ende November/Anfang Dezember 2021 verschoben werden: Es soll nun am 4. und...

mehr
Ausgabe 04/2022

3. TGA-Wirtschaftsforum Anfang Mai in Berlin

Corona-bedingt musste das 3. TGA-Wirtschaftsforum Wirtschaftliche Entwicklung im Bauwesen im Kontext der Corona-Pandemie Ende November/Anfang Dezember 2021 verschoben werden: Es soll nun am 4. und...

mehr
Ausgabe 10/2017

Erstes TGA-Wirtschaftsforum

Auf Initiative des BTGA e.V. wird erstmals ein interdisziplinäres TGA-Wirtschaftsforum durchgeführt. Die Veranstaltung findet am 27. und 28. November 2017 im Berliner Crown Plaza Hotel statt. Ziel...

mehr
Ausgabe 06/2022

Erfolgreiches 3. TGA-Wirtschaftsforum

In Berlin fand am 4. und 5. Mai 2022 das 3. TGA-Wirtschaftsforum statt. Initiiert wurde die Veranstaltungsreihe vom BTGA. Fachleute aus den unterschiedlichen Bereichen der Baubranche diskutierten mit...

mehr
Ausgabe 10/2024

4. TGA-Wirtschaftsforum im November in Berlin

Unter der Federführung des BTGA  Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. findet das 4. TGA-Wirtschaftsforum am 26. und 27. November 2024 in Berlin statt. Die Schirmherrschaft...

mehr