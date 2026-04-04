5. TGA-Wirtschaftsforum in Berlin: Wirtschaftsfaktor Rechenzentrum

Auf Initiative der TGA-Repräsentanz Berlin findet am 3. und 4. November 2026 im Umweltforum Berlin das 5. TGA-Wirtschaftsforum statt. Die interdisziplinäre Veranstaltung widmet sich in diesem Jahr dem Leitthema „Wirtschaftsfaktor Rechenzentrum: Innovationen und Potenziale“.

Bild: TGA-Repräsentanz Bild: TGA-Repräsentanz

Das TGA-Wirtschaftsforum wurde 2017 vom Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) e. V. ins Leben gerufen und hat sich seither als bedeutende Plattform für den zielorientierten Austausch zwischen der Technischen Gebäudeausrüstung, allen am Bau beteiligten Branchen und der Politik etabliert. Das TGA-Wirtschaftsforum 2026 wird gemeinsam von der TGA-Repräsentanz Berlin, dem BTGA, dem Fachverband Gebäude-Klima (FGK) e. V., dem Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V., dem VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik sowie dem Verband Innovatives Rechenzentrum (VIRZ) e. V. durchgeführt.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular stehen demnächst unter https://tga-wirtschaftsforum.de zur Verfügung.