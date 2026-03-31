digitalBAU 2026 wird zum Taktgeber der digitalen Bauwende

Die vierte Ausgabe der digitalBAU – Fachmesse für digitale Lösungen im Bauwesen – erreichte das erfolgreichste Ergebnis seit ihrem Start im Jahr 2020. Von 24. bis 26. März 2026 präsentierten auf dem Gelände der Koelnmesse 300 Aussteller Lösungen und Produkte rund um das Digitale Planen, Bauen und Betreiben. An den drei Messetagen informierten sich rund 11.000 Besucherinnen und Besucher über Neuheiten und Trends aus dem Bereich Bausoftware. Eines der Highlights war die Verleihung des Deutschen Baupreises, welche auf der Main Stage große Besuchermassen anzog.

Die digitalBAU 2026 bot einen umfassenden Überblick über digitale Lösungen entlang des gesamten Bauprozesses.

Bild: Messe München Die digitalBAU 2026 bot einen umfassenden Überblick über digitale Lösungen entlang des gesamten Bauprozesses. Bild: Messe München

„Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob die Digitalisierung des Bauwesens kommt, sondern wie wir ihre Umsetzung strukturiert, verbindlich und skalierbar organisieren“, betont Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz, Vorstandsvorsitzender des BVBS Bundesverbands Software und Digitalisierung im Bauwesen. Für Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), steht die digitalBAU für Aufbruch und Innovationskraft: „Digitalisierung, KI und Robotik sind keine Zukunftsvisionen mehr. Sie sind bereits Realität und prägen entscheidend die Wettbewerbsfähigkeit von morgen. Mit der digitalBAU verfügt die Baubranche über eine einzigartige Plattform, auf der Innovationen erlebbar werden und zum Nutzen unserer Baubetriebe ganz konkrete Lösungen für die Baustelle der Zukunft entstehen.“

300 Aussteller zeigen digitale Zukunft des Bauens

Rund 300 Aussteller präsentierten auf der digitalBAU 2026 ihre Produkte und Innovationen für das digitale Planen, Bauen und Betreiben.

Bild: Messe München Rund 300 Aussteller präsentierten auf der digitalBAU 2026 ihre Produkte und Innovationen für das digitale Planen, Bauen und Betreiben. Bild: Messe München

Die Teilnahme zentraler Key Player bekräftigt laut Projektleiterin Cornelia Lutz den hohen Stellenwert der Veranstaltung: „Die starke Präsenz der Marktführer macht deutlich, dass die digitalBAU heute eine Schlüsselrolle für die Branche einnimmt. Sie ist der Ort, an dem sich die relevanten Akteure vernetzen und die digitale Zukunft des Bauens gemeinsam gestalten.“ Für die Nemetschek Group, die mit neun ihrer Marken auf einem Gemeinschaftsstand ihre Softwarelösungen für den gesamten Gebäudelebenszyklus präsentierte, verlief die Messe sehr erfolgreich, wie CEO Yves Padrines zusammenfasst: „Die digitalBAU 2026 bot die ideale Gelegenheit, zu zeigen, wie wir als vertikaler KI-Anbieter für die Bauindustrie effizientere und nachhaltigere Arbeitsprozesse unterstützen. Indem wir offene Standards mit KI-gestützten Prozessen verbinden und die Menschen in den Mittelpunkt stellen, gestalten wir die Zukunft des digitalen Bauens.“

Fachbesucher informierten sich auf der Messe über aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich Bausoftware und Digitalisierung.

Bild: Messe München Fachbesucher informierten sich auf der Messe über aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich Bausoftware und Digitalisierung. Bild: Messe München

Innovation und Zukunftsgeist: Verleihung des Deutschen Baupreises 2026

Vor knapp 250 Gästen aus Bauwirtschaft, Architektur, Politik und Industrie wurden der Deutschen Baupreis 2026 verliehen.

Bild: tab Vor knapp 250 Gästen aus Bauwirtschaft, Architektur, Politik und Industrie wurden der Deutschen Baupreis 2026 verliehen. Bild: tab

Innerhalb eines wissenschaftlich fundierten Auswahlverfahrens durch das Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb an der Bergischen Universität Wuppertal unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus wurden die Gewinner der drei Hauptkategorien ermittelt. Zu Beginn der Preisverleihung erklärte Prof. Helmus, welche Entscheidungskriterien und Bewertungsgrundlagen für die finale Entscheidung genutzt wurden. Für die Auswahl der Gewinner der fünf Sonderkategorien war eine unabhängige Jury aus Theorie und Praxis verantwortlich. Die Gewinner sind am Ende des Beitrags zu finden.

Insgesamt 26 Unternehmen wurden in acht Preiskategorien für Leistungen mit dem Deutschen Baupreis 2026 ausgezeichnet.

Bild: tab Insgesamt 26 Unternehmen wurden in acht Preiskategorien für Leistungen mit dem Deutschen Baupreis 2026 ausgezeichnet. Bild: tab

Besucher vergeben Bestnoten

Das erfolgreiche Messeergebnis zeigt sich ebenfalls in der Befragung durch das Meinungsforschungsinstitut Gelszus. Dort bewerteten 94 % der Besucher die Messe mit ausgezeichnet bis gut. Laut 93 % der Befragten wird die Bedeutung der digitalBAU für die Branche in den kommenden Jahren nicht nur bestehen bleiben, sondern weiter zunehmen. Bei einem Durchschnittsalter von 40 Jahren sowie einem Anteil von ca. 80 % bei den 20- bis 49-jährigen Besucherinnen und Besuchern setzt sich die digitalBAU aus einem vergleichsweise jungen Publikum zusammen. Die Zahl von rund 11.000 Besuchern lag um 7 % über dem Wert aus dem Jahr 2024 und stellt somit eine neue Bestmarke dar.

Rahmenprogramm mit Foren und Start-up Pitches

Das große Rahmenprogramm, wie bspw. die Founders Fight Night, wurde mit großem Interesse vom Publikum verfolgt.

Bild: Messe München Das große Rahmenprogramm, wie bspw. die Founders Fight Night, wurde mit großem Interesse vom Publikum verfolgt. Bild: Messe München

Im Rahmen der BAU 2027 (11. bis 15. Januar 2027) in München belegt der Ausstellungsbereich „Digitale Lösungen powered by digitalBAU“ die Halle C5. Zu den Fokusthemen zählen dann BIM, Robotik und Künstliche Intelligenz. Die nächste digitalBAU findet von 21. bis 23. März 2028 in Köln statt.