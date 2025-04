Start des Wettbewerbs „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ 2026

Anmeldefrist des Wettbewerbs „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ ist am 30. Oktober 2025.

Architektur

Bauprozessmanagement

Bauingenieurwesen

Handwerk und Technik

Auch der „Sonderpreis Start-up“ wird erneut ausgelobt. In allen Bereichen können Einzel- sowie Teamarbeiten eingereicht werden. Folgende Preise werden in jeder der vier Kategorien vergeben:

2.500 € für den ersten Platz

1.500 € für den zweiten Platz

1.000 € für den dritten Platz

2.000 € für den Sonderpreis Start-up

Die Preisverleihung findet am 25. März 2026 auf der digitalBAU in Köln statt, der Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche. Online-Anmeldungen zur Teilnahme am Wettbewerb sind bis zum 30. Oktober 2025 auf www.aufitgebaut.de möglich. Hier finden Teilnehmende auch ein Wettbewerbsarchiv mit Anregungen und Inspirationen für potenzielle Themen.

Die Broschüre zu den Preisträgerinnen und Preisträgern des Wettbewerbs 2025 bietet ebenfalls einen umfangreichen Überblick über die prämierten Arbeiten, die Gewinnerinnen und Gewinner selbst sowie weitere Informationen zur Jurybesetzung und zu den Beurteilungskriterien. Die Print-Broschüre ist in limitierter Auflage und kostenfrei erhältlich (Bestellungen per E-Mail megerlin@rkw.de) und steht auch in digitaler Version auf der Webseite des Wettbewerbs zum Download zur Verfügung.