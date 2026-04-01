IFH/Intherm 2026: Checkliste für einen effizienten Messebesuch

Bild: GHM Bild: GHM

Fachwissen kompakt mitnehmen

Ein idealer Einstieg in den Messetag ist laut Messegesellschaft ein Besuch im „IFH/Intherm FORUM“. Täglich zwischen 10:00 und 16:30 Uhr vermitteln Referenten im Halbstundentakt aktuelles Branchenwissen, kompakt und praxisnah aufbereitet (Halle 4, Stand 4.325). Wer Themen vertiefen möchte, bleibt direkt vor Ort: Beim „IFH/Intherm TREFF“ diskutieren Experten einmal täglich zentrale Branchenthemen im einstündigen Format – vom Einsatz Künstlicher Intelligenz im Handwerk bis hin zu aktuellen Entwicklungen im Heizungsmarkt.

Politische Rahmenbedingungen im Blick behalten

Zusätzliche Relevanz erhält der Messebesuch durch aktuelle politische Entwicklungen: Mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) hat die Bundesregierung einen Kurswechsel in der Wärmepolitik angekündigt und verspricht mehr Technologieoffenheit und weniger regulatorische Vorgaben. Für die SHK-Branche bedeutet das vor allem erhöhten Beratungsbedarf auf Kundenseite. Die Messe bietet die passende Plattform, um sich frühzeitig zu informieren und die Auswirkungen auf die eigene Praxis besser einzuschätzen.

Innovationen gezielt entdecken

Einen schnellen Überblick über neue Ideen liefert „STARTUP@IFH/Intherm“. In täglichen Pitches präsentieren die teilnehmenden Start-ups ihre Lösungen für die SHK-Branche (Halle 4, Stand 4.317A–4.317F). Zusätzlich lohnt sich der Blick auf die Ausstellerflächen: Viele Unternehmen zeigen ihre Produkte im Live-Betrieb – eine Gelegenheit, Technik unter realistischen Bedingungen zu erleben.

Netzwerk gezielt ausbauen

Neben den fachlichen Inhalten bleibt die IFH/Intherm vor allem ein zentraler Treffpunkt der Branche. Der Stand der SHK-Fachverbände Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen in Halle 4 (Stand 4.213) bieten eine gute Anlaufstelle für aktuelle Themen und fachliche Einordnung. Auch Influencer aus dem SHK-Handwerk sind in das Messeprogramm eingebunden und vor Ort präsent – eine Gelegenheit, bekannte Stimmen aus dem SHK-Handwerk persönlich zu treffen. Darüber hinaus gilt: Wer sich Zeit für Gespräche nimmt, knüpft schnell neue Kontakte – ob zu Herstellern, Partnern oder potenziellen Fachkräften.

Bewusst Neues entdecken

Die IFH/Intherm ist als Rundlauf konzipiert – eine Struktur, die gezielt dazu einlädt, auch abseits geplanter Termine neue Aussteller und Lösungen zu entdecken. Wer sich bewusst Zeit für diesen Perspektivwechsel nimmt, gewinnt laut Messegesellschaft oft die spannendsten Impulse für den eigenen Betrieb. Ob neue Technologien, politische Einordnung oder praxisnahe Lösungsansätze: Ein gut geplanter Messebesuch zahlt sich aus. Die Bucket List dient dabei als Leitfaden und hilft, die Messe nicht nur zu besuchen, sondern gezielt für den eigenen Arbeitsalltag zu nutzen.