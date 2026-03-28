Pünktlich zur Light + Building 2026

BTGA präsentiert 26. Ausgabe seines Almanachs

28.03.2026

Im BTGA-Almanach 2026 werden aktuelle Trends der TGA-Branche vorgestellt.
Bild: BTGA e.V.

Im BTGA-Almanach 2026 werden aktuelle Trends der TGA-Branche vorgestellt.
Bild: BTGA e.V.
Pünktlich zur Light + Building 2026 veröffentlichte der BTGA – Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. die 26. Ausgabe seines Almanachs. Auf 66 Seiten beleuchtet der Verband zentrale Entwicklungen der TGA-Branche und zeigt, welchen Beitrag sie zur Erschließung von Energieeinsparpotenzialen leisten – insbesondere in Nichtwohngebäuden und im großvolumigen Wohnungsbau.

Das Jahrbuch macht deutlich, wie interdisziplinär moderne Gebäudetechnik heute ist: von der Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Sanitär- und Elektrotechnik bis hin zur Regelungstechnik und Gebäudeautomation. Die Beiträge verdeutlichen, wie diese Elemente ineinandergreifen, um Gebäude effizienter, intelligenter und klimafreundlicher zu gestalten.

BTGA-Präsident Jan Opländer stellte den druckfrischen BTGA-Almanach auf der Messe „Light + Building“ in Frankfurt am Main vor.
Bild: BTGA e.V.

BTGA-Präsident Jan Opländer stellte den druckfrischen BTGA-Almanach auf der Messe „Light + Building“ in Frankfurt am Main vor.
Bild: BTGA e.V.
Die Autorenschaft ist breit gefächert: Neben Fachkundigen aus Wissenschaft und Forschung sind Profis aus dem Anlagenbau und der Industrie vertreten, aus den Mitgliedsunternehmen der BTGA-Organisation, ihren Landesverbänden und aus der Geschäftsstelle des BTGA.

Inhaltlich reicht das Spektrum der Beiträge von Trinkwasserhygiene über Digitalisierung bis hin zu rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Der BTGA-Almanach 2026 ist kostenfrei erhältlich und kann per E-Mail bestellt werden: info@btga.de. Außerdem steht das Jahrbuch unter diesem Link zur Verfügung.

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