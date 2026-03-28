BTGA präsentiert 26. Ausgabe seines Almanachs

Im BTGA-Almanach 2026 werden aktuelle Trends der TGA-Branche vorgestellt.

Bild: BTGA e.V. Im BTGA-Almanach 2026 werden aktuelle Trends der TGA-Branche vorgestellt. Bild: BTGA e.V.

Das Jahrbuch macht deutlich, wie interdisziplinär moderne Gebäudetechnik heute ist: von der Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Sanitär- und Elektrotechnik bis hin zur Regelungstechnik und Gebäudeautomation. Die Beiträge verdeutlichen, wie diese Elemente ineinandergreifen, um Gebäude effizienter, intelligenter und klimafreundlicher zu gestalten.

BTGA-Präsident Jan Opländer stellte den druckfrischen BTGA-Almanach auf der Messe „Light + Building“ in Frankfurt am Main vor.

Bild: BTGA e.V. BTGA-Präsident Jan Opländer stellte den druckfrischen BTGA-Almanach auf der Messe „Light + Building“ in Frankfurt am Main vor. Bild: BTGA e.V.

Inhaltlich reicht das Spektrum der Beiträge von Trinkwasserhygiene über Digitalisierung bis hin zu rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Der BTGA-Almanach 2026 ist kostenfrei erhältlich und kann per E-Mail bestellt werden: info@btga.de. Außerdem steht das Jahrbuch unter diesem Link zur Verfügung.