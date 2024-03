SHK-Branche trifft sich auf der IFH/Intherm

Die Fachmesse IFH/Intherm für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik findet vom 23. bis 26. April 2024 im Messezentrum Nürnberg statt. Handwerk, Industrie, Fachplaner, Energieberater und Architekten kommen zusammen, um sich über die aktuellen Entwicklungen der Branche und dessen Zukunftsthemen auszutauschen. Fast 400 Aussteller präsentieren ihre Neuheiten sowie Lösungen und sollen in sieben Hallen einen umfassenden Marktüberblick liefern. Die Top-Themen sind in drei Fokusgruppen gebündelt: Nachhaltigkeit, Komfort und digitale Unternehmensführung.

Auf der IFH/Intherm 2024 präsentieren knapp 400 Aussteller Neuheiten und Lösungsmöglichkeiten für die SHK-Branche.

Bild: GHM Auf der IFH/Intherm 2024 präsentieren knapp 400 Aussteller Neuheiten und Lösungsmöglichkeiten für die SHK-Branche. Bild: GHM

Hallenübersicht

Die Messe ist als Rundlauf konzipiert, welcher alle Bereiche der Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik beinhaltet. Die Hallen sind nach Produktgruppen strukturiert: In Halle 3A, 4A und 4 werden Neuheiten rund um Heizungstechnik, Erneuerbare Energien, Haus- und Gebäudetechnik sowie Energiemanagement präsentiert. In Halle 4 ist das Forum mit angrenzendem Start-Up-Bereich platziert. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Messestand der SHK-Fachverbände, die über ihren Service informieren und Fragen bspw. zu GEG und BEG beantworten.

Klima- und Lüftungstechnik, Pumpen, Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie Produkte zur Wasserbehandlung sind in Halle 5 zu finden. Halle 6 zeigt Flächenheizsysteme, Armaturen, Heizkörper sowie Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Weitere Produkte zu u. a. Sanitärtechnik, Rohre und Zubehör sowie Software gibt es in Halle 7 und 7A. Dazu bietet das neue Innovations-Podium Kurzvorträge zu aktuellen Produkten. Die komplette Ausstellerliste und das Vortragsprogramm lassen sich auf der Messe-Webseite finden.